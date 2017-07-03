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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Tavlusun Gülkent sitelerindeki bir inşaatta 5. kattan düşen işçi hayatını kaybetti. 

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre Kayseri Melikgazi ilçesine bağlı Tavlusun Mahallesi'nde bulunan Gül Kent Siteleri'ndeki bir inşaatta çalışan 56 yaşındaki D.E.'nin dengesini kaybederek 5. kattan düştüğü öğrenildi. Olay yerinde hayatını kaybeden D.E.'nin cesedi polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında morga kaldırıldı.
Yetkililer, olayla ilgili olarak incelemenin başlatıldığını bildirdi.
İHA
 

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İNŞAATTAN DÜŞTÜ
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