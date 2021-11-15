İNSAN HAKLARI OKULU'NDA KÜRESEL ISINMA ANLATILDI

Her hafta insanların haklarını ilgilendiren ayrı bir konuyu gündeme alarak hukukçular ve konunun uzmanlarınca katılımcılara ve kamuoyuna aktarmayı amaçlayan seminerlerde bu haftanın konusu küresel iklim değişikliği, kuraklık ve insan haklarına etkisi oldu. Konuşmacı ise jeoloji mühendisi Adnan EVSEN idi.



Görüntülü bir sunum eşliğinde gerçekleşen ve katılımcıların beğeni ile takip ettiği program sonunda katılımcıların meraklı soruları da Adnan EVSEN tarafından içtenlikle cevaplandırıldı.



EVSEN, sunumunda küresel ısınma ile dünyanın ısısının arttığını, bunun fazla buharlaşmaya sebep olduğunu bildirdi. EVSEN, küresel ısınmanın önemli sebeplerinden birinin fosil yakıtların kullanımı olduğunu (Kömür, petrol, doğalgaz vb) bunların yerine enerjide hidroelektrik, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi sistemlerinin kullanımının ısınmanın engellenmesine katkı sunacağını bildirdi.



Küresel ısınma sebebiyle çölleşmenin başladığını akarsuların ve göllerin kuruduğunu bildiren EVSEN, suyun en fazla tarım da kullanıldığını da bildirerek sera gazı salınımını engellemek için tüm devletlerin iklim anlaşmalarında vaat ettiklerini yerine getirmeleri gerektiğini söyledi.



Küresel ısınmanın ortaya çıkardığı olumsuzlukların tarım, endüstri, temiz suya erişememe, şehirlerin, köylerin yaşanamaz hale gelmesi sebebiyle oluşan göç ve sığınmacı olaylarına sebep olması ve diğer insani sebeplerle büyük oranda insan hakları ihlallerine sebep olduğunu bildiren EVSEN, bunun için tüm devlet ve insanların küresel ısınma ile mücadeleye destek vermesi gerektiği uyarısında bulundu.

