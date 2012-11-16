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İNSANLAR ÖLEBİLİR ANCAK, İNSANLIK ÖLMEDİ

insanlar ölebilir, öldürülebilir ancak; insanlık ölmedi. bunu bütün zalimlere gösterelim"

İNSANLAR ÖLEBİLİR ANCAK, İNSANLIK ÖLMEDİ

 Bir  Muharrem Hicri yılbaşı öncesi akşamında, Kayseri İlim Hikmet Vakfı’nın davetlisi olarak vakıf konferans salonunda konuşan Ramazan Kayan Hoca, ‘Davet ve Gayret’ konulu konferansta davetçilere hitap etti.

Kayan Hoca konuşmasına, İsrail ordusunun önceki akşam saatlerinde Gazze'ye yapmış olduğu saldırı sonucu şehit düşen Filistinlilere Allah'tan rahmet dileyerek başladı ve bu çirkin saldırıyı kınadı.

Dünyanın birçok yerinde müslümanların katledildiğine vurgu yapan Kayan, Kayserilileri sessiz kalmamaya çağırdı. Kayan ayrıca zulüm altında birçok müslümanın bulunduğunu ve onlara yardımların bile "yezid"ler tarafından ulaştırılmadığını dile getirerek  "bazı bölgelerde Şubat'ın soğuğunda anneler çocuklarını o zemheriden korumak için gazete kağıtlarını kullanıyor. insanlar ölebilir, öldürülebilir ancak; insanlık ölmedi. bunu bütün zalimlere gösterelim" diyerek bütün Kayserilileri battaniye toplamaya davet etti.

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Ramazan Kayan
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