İNSANLARA KÜSÜP DAĞA ÇIKAN AKTAŞ'IN DRAMI YÜREK BURKUYOR

Kayseri'de yaşadığı dramdan ve insanlardan kaçarak dağda yaptığı oyuğa yerleşen 32 yaşındaki Turgay Aktaş’ın hayat hikayesi yürek burkuyor. Anne ve babasının yıllar önce boşanması sonrasında köyde tek başına yaşamaya başlayan Turgay Aktaş’ın, gördüğü kötülükler ve 2007 yılında kardeşinin trafik kazasında hayatını kaybetmesi üzerine insanlara küstüğü öğrenildi. Turgay Aktaş’ın Almanya’nın Rüsselsheim kentinde yaşayan ablası Meral K.'nin ise 2010 yılında eşi Seyfi K. tarafından bıçakla tanınmayacak hale getirilerek öldürüldüğü ve bazı organlarının da kesilerek çöpe atıldığı ortaya çıktı.

Su ihtiyacını oyuktan yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki dereden karşılayan Aktaş, önemli ihtiyaçlarını karşılamak için ise 5 kilometre uzaklıktaki köyüne gidiyor.

Bazı köylülerin yardımları ile ıssız dağda hayatını sürdüren Aktaş, sadece kendi vücudunun sığabileceği kadar girişi bulunan oyukta, köylülerden birinin verdiği yastık ve battaniye ile uyumaya ve ısınmaya çalışıyor.

5 yıldır insanlardan uzak yaşamaya alışan ve kameralara konuşmayan Aktaş, en büyük sıkıntıyı kış mevsiminde çektiğini anlatarak küçük oyukta topladığı çalılarla ısınmaya çalıştığını söyledi.

Bir ara domuz sürüsünün saldırısına da uğradığını söyleyen Aktaş, kurtların yüksek kesimlere çıkmadığını ve bu nedenle biraz daha rahat olduğunu anlattı.

Turgay Aktaş, ciddi bir yardım eli uzanmadığı takdirde kendi yaptığı oyuktan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.