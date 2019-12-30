İnternet Ve Sosyal Medyadan Suç İşleyenlere Ceza Yağdı

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı verilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, geride kalan 2019 yılında çetelere göz açtırmadı. Yurt içi ve uluslararası olmak üzere 12 aylık dönemde çevrim içi çocuk istismarından yasa dışı bahse, kredi kartı dolandırıcılığından Bitcoin hırsızlığına, ‘mail order’ yöntemiyle dolandırıcılıktan zararlı yazılım suçlarına kadar çetelere yönelik 20’si planlı, 149’u çok yönlü takip olmak üzere toplam 169 operasyon gerçekleştirildi. Bu baskınlarda 979 örgüt üyesi ve yöneticisi ya da tacizci gözaltına alındı. Bu kişilerden 97 zanlı mahkemeden serbest kalırken, 268 şüpheli hakkında ise ‘adli kontrol’ hükümleri uygulandı. Siber polisinin takibinden kaçamayan 431 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu. Son 1 yıl içinde bilişim suçlarını kapsayan operasyonlarda çeşitli çap ve türde 7 bin 892 materyal ve dijital malzemeye el konuldu.



Suç ekonomisinin oluşturduğu milyonlarca dolar ve TL’ye el konuldu

Söz konusu siber dolandırıcılık suçlarına karışmış tutuklu ve adli hükümlülerden ele geçen haksız kazancın miktarı ise 10 milyon 545 bin 704 Türk Lirası, 2 milyon 986 bin 554 euro, 669 bin 180 dolar, 220 İsviçre Frangı para ve 350 Bitcoin ile 500 Etherium olarak açıklandı. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son anda kurtarılan para miktarı ise 70 milyon Türk Lirası, 400 bin dolar ve 400 bin euro olarak duyuruldu. Operasyonlarda bloke konularak suçluların eline geçmesi engellenen paranın, son yılların en büyük miktar olduğu kaydedildi.



Internet ve sosyal medyadan suç işleyenlere ceza yağdı

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılında internet ve sosyal medyadan suç işleyen 5 bin 141 kişiye yasal işlem yaptı. Yıl boyunca yapılan çalışmaların verilerini paylaşan Siber Polisi, internet ve sosyal medya hesapları üzerinden ‘çocuk istismarı’ suçu işleyen 24, FETÖ/PDY propagandası yapan 291, terör propagandası yapan 55, Atatürk’ün manevi hatırası ve Cumhurbaşkanı ile diğer devlet büyüklerine hakaret eden 763, halkı provoke eden, kin ve nefrete sürükleyen paylaşımlarda bulunan ve bu paylaşımlarla dini değerlere hakaret eden 534 kişiye işlem yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Fırat’ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medyadan terör propagandası yapan 403 kişi, Sporda Şiddetin Önlenmesi kapsamında 189 kişi, dijital ortamda kişi ve kurumlara hakaret içeren paylaşımlar nedeniyle 520, örgütsel dokümanların çözümüne dayalı 589 ve diğer operasyonel şubelere verilen teknik destek kapsamında bin 749 kişi olmak üzere toplam 5 bin 141 sosyal medya kullanıcısına yasal işlem yapıldığı bildirildi.



Çevrim içi çocuk istismarına darbe: 37 gözaltı

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı görev yapan polisler, internet üzerinde sanal devriye görevi gerçekleştirerek sosyal paylaşım sitesi üzerinden taciz gerçekleştirenlere de göz açtırmadı. Yıl boyunca sanal ortamdaki sapıklara yönelik olarak çalışma yürüten emniyet ekipleri, Interpol-Europol, FBI, ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi ile İngiltere, Kanada, Polonya, Belçika, Avustralya ve Almanya polisinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile yaptığı bilgi paylaşım sonucunda 26 operasyon gerçekleştirdi. Bu ülkelerden aktarılan raporlar ışığında teknik incelemeyle söz konusu video ve fotoğrafların paylaşıldığı konumu tespit eden siber polisi, internet üzerinden çocuğa cinsel istismar eden kişilere yönelik yıl içinde gerçekleştirilen toplam 26 operasyonda 37 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden 12’si ‘adli kontrol’ hükümlerince serbest kalırken, 15 istismarcı ise tutuklanarak cezaevine konuldu. Aralarında yabancı uyruklu kişilerin de olduğu 10 şüphelinin bir kısmı ülkelerine iade edilirken, bazıları ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

