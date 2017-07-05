Interpol, GBT sistemine Türkiye'nin erişimini engelledi!

Karar'dan Hilal Öztürk'ün haberine göre Emniyet, 15 Temmuz'dan sonra 60 bin kaçak FETÖ'cü için İnterpol'e bildirim yaptı. Ancak İnterpol, sayının fazla olması gerekçesiyle ‘güven sorunu' olduğunu belirterek, Türkiye'yi askıya aldı.



SÖZ KONUSU SİSTEM NEDİR?

Ülkelerin aradıkları şahsa ait pasaport bilgilerini kaydettikleri veri tabanı, İnterpol GBT'si olarak da biliniyor. Bu veri tabanına kayıtlı olan pasaport numarasını dünyanın neresinde olursa olsun sisteme takıldığı anda İnterpol harekete geçiyor ve kaçak şahıslar için gözetim işlemi yapılıyor. Ancak İnterpol'ün bu kararı FETÖ'cülerin isimlerinin bu veri tabanına girmesini engelledi.



Türkiye yaklaşık bir yıldır Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı'nın kararını değiştirmesi için girişimlerini sürdürüyor. İsimlerin rastgele belirlenmediği, FETÖ'den aranan binlerce kişiyle ilgili adli soruşturmalar yapıldığı İnterpol Genel Sekreterliği ile paylaşıldı. Bu isimlerin yıllardır süren hukuki soruşturmalar sonucunda tespit edildiğinin belirtildiği öğrenildi. İnterpol'ün bu yaklaşımı farklı ülkelere kaçan FETÖ'cülerin Türkiye'ye iade edilme endişesi yaşamadan, mevcut pasaportları ile seyahat etmesine olanak tanıyor.