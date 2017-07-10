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İntihar eden üsteğmene kumpas kurmuşlar

Kayseri’deki üste görevliyken intihar eden Üsteğmen Nazlıgül Daştanoğlu'nun ölüme nasıl gittiği annesinin ifadeleriyle iddianameye girdi.

İntihar eden üsteğmene kumpas kurmuşlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ tarafından hazırlanan 'sıkıyönetim' listesinde 'göreve devam' diye belirtilen Tümgeneral Mehmet Cahit Bakır hakkında dava açıldı.
15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğramasından sonra kaçarken Dubai'de yakalanan Bakır hakkında hazırlanan iddianamede çarpıcı ayrıntılara yer verildi.

"CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR GÖNDERDİLER"
iddianamede, Bakır'ın Kayseri 12. Hava Ana Ulaştırma üs Komutanı olduğu dönemde intihar eden bir çocuk annesi üsteğmen Nazlıgül Daştanoğlu olayındaki rolüne dikkat çekildi.
İddianamede tanık sıfatıyla ifadesine başvurulan anne Nevin Tuna Daştanoğlu, "Kızıma kumpas kurdular. Bilgisayarına cinsel içerikli mesajlar gönderdiler. Meslekten ihraç ettiler. Kızımın intiharının tek sebebi Cahit Bakır ve ismini zikrettiğim komutanlarıdır." dedi.

İddianamede yer verilen gizli tanık ifadesinde ise, "Eniştem Yarbay İ.C. bana Cahit Bakır'ın Fethullah Gülen'i tanıdığını söyledi. Gülen'in Bakır'ı zengin bir kızla evlendirdiğini anlattı." dedi.

KARACA İLE İRTİBAT
HTS kayıtlarına göre FETÖ'cü General Bakır'ın kardeşlerinin Mustafa Bakır ve İhsan Bakır'ın FETÖ çatı davası sanıklarından tutuklu Hidayet Karaca, İrfan Yılmaz, Selman Kuzu Tuncay Delibaşı'yla görüşmeler yaptıkları kaydedildi.

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