İntihar vakıalarının sokaktaki yankısı

Peki, vatandaş bu konu hakkında neler söylüyor? Sorumlu olarak kimi gösteriyorlar? Ve intiharların önlenmesi için ne öneriyorlar?

İşte sokağın sesi:



İnşaatçı Enver Özçelik(41), intihar olaylarının stresten kaynaklandığını ve aile içi sorunlarında intihara neden olabileceğini söyledi. En önemli nedenin ekonomik kaynaklı olduğunu belirten Özçelik, ailelerin ve gençlerin bilinçli bir şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Emekli Süleyman Özsavaş (58), herkesin kendine göre sorunlarının olduğunu ve intihar olaylarının daha çok psikolojik bunalımdan çıktığını ifade etti.

“ Aile ebeveynlerine büyük sorumluluk düşüyor.”

Devletin bu konuda yetersiz kalacağını belirten Özsavaş, sorunun temeline inmek gerektiğini söyledi. Emekli Özsavaş özellikle intihar olaylarında tek çözümün aile olduğunu söyledi. Özsavaş, yerel yönetimin, ailelere seminer vererek onları bu konuda bilinçlendirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Taksici Selahattin Özmen(56) ile İsmail Birol(65), dün Kayseri’de gerçekleşen intihar olaylarının bu sabah gazeteden öğrendiğini ve çok üzüldüklerini dile getirdi. Taksici Özmen ve Birol intiharların daha çok geçim sıkıntısından kaynaklandığına dikkatleri çekti.

“İktidar, halkın refah düzeyini yükselterek intihar olaylarını önleyebilir”

Özmen ve Birol gelir dağılımın eşit olmadığını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: “Geçimsizlik, bunalım, kredi kartı borçları insanı zaten intihara sürükler. Bu konuda devlete büyük bir sorumluluk düşüyor. Eğer devlet vatandaşın refah düzeyini yükseltirse intihar olaylarının ortadan kalkacağını da inanıyoruz” dedi

Emekli Alaaddin Özşen ( 60), vatandaşın hiçbir derdi yokmuş gibi gözüktüğünü ve çoğu insanın mutsuz olduğunu belirtti. İnsanların ruh dengelerinin bozulduğunu vurgulayan Özşen, intihar olaylarının sorumlusunun devlet politikası olduğunu söyledi. Yetkililerin mevki, şan, şöhret, para pul sevdalısı olduğunu dile getiren Özşen, halkın sorunlarıyla yetirince ilgilenmediklerini ve bunun sonucunda sosyal bir patlamaya neden olduğunu ifade etti.

Esnaf Emrah Türküsever(35), yaşanan intihar olaylarını şöyle değerlendirdi: “Her insan kendinden sorumludur. İntihar olayların İslamiyeti yeterince bilmediğimizden kaynaklanıyor. Eğer anne baba çocuğuna dini yönden bu konuyu öğretemezse çocukta intihar girişiminde bulunur ve bu cinayetin tek sorumlusu anne babadır” dedi.

Öğrenci Abdullah Düzgün(23), iş sıkıntısı, aile sıkıntısı ve okul sıkıntısı bireyi uçurumun kenarına götüreceğini ifade etti. Düzgün, intihar girişimlerinde çözümün ailede başladığını belirterek intiharların en çok maddi kaynaklı olduğunu sözlerine ekledi.

Liseli öğrencileri Dilara Nur Şanlı(16) ve Tuğba Şanlı (16), insanların daha çok ekonomik ve aile baskısından dolayı insanların intihara teşebbüs ettiklerini belirtiyorlar. Ailelerin çocuklarına baskı yapmadan olayların çözülebileceğini de belirten liseli gençler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın da bu konuda öğrencileri bilinçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Esnaf Mustafa Umdu(47), Türkiye’de ve Kayseri’de yaşanan intihar olaylarının ekonomik ve dini kaynaklara bağladığını ifade etti. Umdu sözlerine Şöyle devam etti:

“ Şimdi ki gençlik günü birlik yaşıyor. Geleceğe yönelik bir yatırım yapmıyorlar. Bu yüzden ilerleyen zamanlarda gençler ekonomik sıkıntılar yaşayarak bunun bedelini kötü sonuçlarla ödeyebiliyorlar” diye konuştu.

“Aileler İslami değerleri ailelerine yeterince öğretmiyor”

Umdu, Dini yönden aileleri İslamiyet’i çocuklarına yeterince öğretmediklerini söyledi. Ne ekersen onu biçersin atasözünden yola çıkan Umdu, aile bireylerinin bu konuda daha çok sorumlu olması gerektiğini belirtti. Son olarak Umdu, Diyanet İşleri Müdürlüğü’nün de Cuma günleri camide intihar olaylarının hakkında hutbe vermesi gerektiğini ifade etti.

Haber: Gökhan Kurt/Başak Şen