İRAN AJANI MI, FETÖ’CÜ MÜ?

CHP milletvekili Eren Erdem’in son günlerde sosyal medyada dolaşan fotoğrafları çok konuşuluyor. Takkeli ve abdest alırken yayınlanan fotoğrafların FETÖ evlerinde çekildiği ve dolayısıyla Erdem’in Fetö’cü olduğu iddia ediliyor. Erdem ise bu iddialara sosyal medya hesabı Twitter’dan cevap verdi. Fotoğraflardaki şahsın kendisi olduğunu doğrulayan Erdem, Kadir Gecesi’nde lise arkadaşlarıyla Sultan Ahmet Camii’nde çekilen fotoğraflarının FETÖ ile ilişkilendirilmesine ise karşı çıktı.

Milletvekili zırhına mı büründü

Biyografi.net’te yer alan özgeçmişine göre 1986 yılında İstanbul’un Fatih İlçesi’nde doğan Erdem aslen Malatyalı. Biyografide 2000’li yıllarda Erdem’in Kur’an odaklı İslam düşüncesinin toplumsal tartışmalara dahil olması adına çalışmalar yapıldığı vurgulanırken, 2007 yılında ‘Milli Kurtuluş Platformu’ adlı bir gençlik platformu kurduğuna yer veriliyor. Birçok ulusal gazetede makaleler yazan Erdem 7 Haziran ve 1 Kasım Genel Seçimleri’nde TBMM’ye giren en genç milletvekillerinden biri oldu. Erdem’in milletvekili seçilerek koruma altına alındığı da iddialar arasında yer alıyor.















FETÖ-Gezi işbirliğinin başına getirildi

Erdem, Pensilvanya destekli olduğu söylenen ve yazar kadrosunda Gezicilerin bulunduğu Karşı Gazetesi’nde Genel Yayın Yönetmenliğine getirilmişti. 2014 yılında yayınlanan ve 17/25 Aralık yargı darbesinden kısa bir süre sonra kapatılan gazetenin FETÖ’nün servis ettiği tapeleri yayınladığı ileri sürülüyordu.

Kapatılan Karşı Gazetesi’nin eski patronu Turan Ababey, A Haber’de Deşifre programına yaptığı açıklamada Erdem ile ilgili iddiaları adeta doğrulamıştı. Ababey, ABD Büyükelçiliği yetkililerinin kendisine para teklif ettiğini ve gazetenin haberlerinin Cemaat tarafından kendilerine servis edildiğini söylemişti.

Karşı gazetesi kapandıktan sonra taksicilik yapan Ababey, “Tapeler cemaatin bir şirketinden geliyordu. MİT Tırlarıyla ilgili görüntüler ilk bize geliyordu. Soruşturmalar, kasetler her şey geliyordu. Bütün tapeler cemaatin bir şirketine geliyordu oradan da bize geliyordu” ifadelerini kullansa da tabi yine Erdem bu iddiaları kabul etmediğini açıkladı.

İran Ajanı mı?

Erdem bir dönem de 'Türkiye ile İran karşı karşıya gelirse İran'ın safında olurum' sözleri ile gündemi oldukça meşgul etmişti.

Diğer yandan Erdem’in internete düşen tapesinde de kendi ağzından İran’a hizmet ettiğini itiraf ettiği öne sürüldü. Söz konusu tapede Eren Erdem’e ait olduğu iddia edilen “Ben sana diyorum ki ben İran’a gideceğim, heyet götüreceğim diyorum. Ben turist rehberi miyim, kim kime heyet götürür, ben niye heyet götüreyim” sözleri dikkat çekmişti.

Cemaat eren Erdem’i nasıl kendi safına çekti

İnternete sızan tapede dikkat çeken bir ayrıntıda, dinlemenin yapıldığı tarih. Eren Erdem’in karısıyla yaptığı telefon görüşmesi, Gezi olaylarından, yani Cemaat’le gezicilerin ve Devrimci Müslümanlar’ın yakınlaşmaya başladığından önce bir tarih. Karşı Gazetesi ise, Gezi’de başlayan bu beraberliğin devam ettiği aylar sonra kurulan bir gazete. Yani bir başka iddia ise; Eren Erdem, ilk başlarda İran ajanlığı ile suçlanırken, Gezi olaylarında yıldızının parlamasıyla birlikte Cemaat’in tehditlerine boyun eğerek Cemaat’le işbirliğine gittiği yönünde.

(Kayseri Gündem)