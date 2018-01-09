İŞ ADAMLARI 2018’DEN UMUTLU

TÜMSİAD Kayseri Şube Başkanı Nusret Uğurlu dernek binasında yönetim kurulu üyeleri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında iş adamlarının yeni yıldan beklentilerini dile getirdi.

2017’nin dünyada oluşan konjonktürel ortam, bölgede yaşanan siyasi krizler ve insani, dramlar açısından zor bir yıl olarak kayıtlara geçtiğini aktaran Başkan Uğurlu; “Bütün dünyada etkileri açısından süregelen Ortadoğu ve Pasifik krizleri, Çin'deki ekonomik yavaşlama zayıf seyreden küresel talep ve ticaret. Ülkemize direk etki eden bölgesel sorunlar ve döviz kurlarındaki anı yükseliş ekonomimizi ciddi anlamda etkiledi. Hükümetimiz yaşanan gelişmelere müdahale etmek amacıyla savunma sanayi ve otomotiv sektöründe yerel katma değerli üretim yapısına ağırlık vererek birbiri ardına açıklanan reform ve teşvik paketleri ile küresel ekonomik yavaşlamaya karşı 2023 hedeflerine ulaşma konusunda önemli adımları hayata geçirdi. 2017 yılında ülkeler küresel ekonomik darboğaza girmiş olmasına rağmen, ülke ekonomimizin son çeyrekte beklentilerin üzerinde yüzde 11.1 oranında büyüdüğü görülmektedir. Yakalanan bu büyüme trend’ inin ardından iş dünyasının yüzde 5,0 olan 2018. 2019 yılları büyüme beklentisi yüzde 5,5 olarak revize edildi. İş dünyasının bu beklentisinde en büyük etken: baz etkisinin yanında KGF (Kredi Garanti Fonu) destekleri, rekor imalat sanayi ciroları. 3. çeyrek dış ticaret rakamları ve 1 buçuk milyona yaklaşan istihdamdaki artış verilen oldu Bu veriler ışığında 2017 yılı genel büyüme oranlarının da yüzde 6-7 olarak açıklanması beklenmektedir” diye konuştu.







KOBİ’lerin ticari hayatta karşılaştığı problemlerin en büyüğünün uygun maliyetli finansa erişimde yaşanan zorluklar olduğuna vurgu yapan Başkan Uğurlu; “Bu noktada finans ve yatırım açısından baktığımızda: faizlerin 2017’ de de yüksek seviyelerde seyrettiği görülmektedir. Bu konuda iş dünyası olarak bizler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faizlerin istenen seviyelere gerilediğini belirten açıklamalarına büyük önem veriyoruz. Yatırımların ve üretimin artması ayrıca fiyatların da istikrarlı hale gelebilmesi için faizlerin düşmesi gerektiğini düşünüyoruz. 2017'yi bu değerlendirmeler ile ele aldığımızda ekonomik anlamda ciddi bir atılım yılı olduğu ve 2018’ e umutla bakmamızı sağladığı aşikârdır. 2018 yılında da hibe ve teşviklerin arttırmak ve uygulamada sonuç odaklı yaklaşımlar için kamu ve özel sektör arasındaki iletişim ve istişare mekanizmalarının daha da güçlendirilmesi gerekmektedir” dedi.







“Küresel sistemdeki rekabet şartlarının, yükte hafif pahada ağır üretimin ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermektedir” diyen Uğurlu şunları söyledi:

“Bu şekilde yenilikçiliğe dönük ekonomi politikaları olmadan uluslararası rekabette avantaj sağlamamız mümkün görünmemektedir. Firmalarımızın; üretim ve ticaret altyapı imkânlarını teknolojik olarak yeniden dizayn etmeleri gerekmektedir. Bilgi ve üretim öyle hızlı gelişmektedir ki günün bilgisini üreten değil geleceğin bilgisini bu günden tasarlayanlar kazanacaktır, TÜMSİAD Kayseri Şubesi olarak. 2017 yılında yaptığımız çalışmalardan: Genel istişare Kurulu Toplantıları, Bölge Toplantıları, Çalıştaylar, Fuarlara katılımlar ve özellikle imalat istihdam ve ihracatı artırıcı eğitim faaliyetlerini 2018 yılında da artırarak devam edeceğimizin bilinmesini isterim.”

Haber-Foto: Ramazan Karakuş