İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Çalışmalar kapsamında Kayseri'ye gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder ve ÇSGB Daire Başkanı Yaprak Akçay Zileli, basın toplantısı düzenledi.

Önder, SGK Kayseri İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, söz konusu seferberlikle, iş sağlığı iş güvenliği açısından Türkiye'de genel bir bilincin oluşmasını ve kazaların azalmasını amaçladıklarını söyledi.

Benzer çalışmayı daha önce "mili istihdam seferberliği" kapsamında yaptıklarını belirten Önder, şöyle konuştu:

"Bu seferberlikteki amacımız sıfır iş kazası. Bu kapsamda da iş sağlığı iş güvenliği önlemlerinin alınması, bu kazaların önüne geçilmesi, farklı sektörlerde yaşanan farklı durumların incelenmesi, iyi örneklerin yaygınlaştırılması amacıyla yine büyükşehirlerden başlayarak tüm illerde bakanlık yöneticilerinin başında olduğu ekiplerle birlikte ziyaretler planlandı. Bu ziyaretlere Mesleki Yeterlilik Kurumundan, İş sağlığı İş Güvenliği Biriminden bir yetkili ve bir iş müfettişi katılıyor. Buradaki toplantıdan sonra eğitim çalışması yapılacak ve şantiye ziyaretinde iyi örnekler anlatılacak. Bu kapsamda işçilerle, işverenlerle istişareler gerçekleştirilecek."