İslam Barışçıl Bir Dindir

İl Özel İdaresi konferans salonunda düzenlenen ‘İslam’da İnsan Hakları’ adlı konferansa Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç, İl Müftüsü Ali Maraşlıgil ve davetliler katıldı. Konferans saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Ali Maraşlıgil, “İnsan hakları denen şey, dünyadaki ilk insan ile vardır. Bu insan hakkı peygamberden peygambere, o günün şartlarında insan hakkı var idi. Haklar ve hakikatler batılların meydan okuduğu çağda, insanlar birbirine haksızlık eder duruma geldi. O zamanlarda hak denen bir şey kalmadı” diye konuştu.

Konferansa konuşmacı olarak katılan ERÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Duman ise, “İslam gerçekten ismi ile müsemma barış dinidir. Tüm insanları mutlu edecek yolları göstermek için gönderilmiştir. İnsan mükemmel bir varlık, ahisel-i takvim üzerine yaratılmıştır. Fiziki ortamda gerçekten en üstün varlıktır” şeklinde konuştu.

Duman, “İnsan, rabbinin yanında ayrıcalıklı bir varlıktır. Küçük kainatın, evrenin içerisine sıkıştırılmış varlıktır, insan” ifadelerinde bulundu.