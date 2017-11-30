İSLAM DÜNYASININ KALBİ KUDÜS 

Kayseri Genç İHH Başkanı Murat Çakır, ‘’Ortak Davamız Kudüs’’ adı altında düzenlenen gecede yaptığı konuşmasında Mescid-i Aksa’da yaşananlara değinerek; “Bugün dünya üzerindeki en dramatik olaylara verilen tepkiler maalesef söylemden ibaret kalıyor. Daha doğrusu birilerinin çıkarlarını gizlemek için kurulan süslü sözler ‘hukuk’ diye bize sunuluyor. Bizler Filistin’i, halkını ve Kudüs’ü asla terk etmeyeceğiz.” dedi.







Kayseri Genç İHH ve Mirasımız Derneği tarafından ‘’Ortak Davamız Kudüs’’ adı altında bir program düzenlendi.







Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen program, Kur-an’ı Kerim Tilaveti ile başladı. Mirasımız Derneği Başkanı Muhammed Demirci’nin sunum yaptığı gecede bir konuşma yapan Genç İHH Başkanı Murat Çakır, Kudüs’te yaşanan olaylara değinerek; “Mescid-İ Aksa’yı ibadete kapatan İsrail terör devletinin yüzünden 800 yıllık süreç içerisinde ilk kez Mescid-i Aksa’da Cuma namazı kılınamadı.





Uluslar arası toplumun sessiz bakışları, küresel güçlerin desteği eşliğinde Kudüs işgal ediliyor. Biz bu işgale sessiz kalmadık, kalmayacağız” diye konuştu.







“Kudüs ve Mescid-i Aksa İslam dünyasının kalbidir “ diyen Başkan Çakır şunları söyledi:







“Bugün dünya üzerindeki en dramatik olaylara verilen tepkiler maalesef söylemden ibaret kalıyor. Daha doğrusu birilerinin çıkarlarını gizlemek için kurulan süslü sözler ‘hukuk’ diye bize sunuluyor. Bugünün dünyası maalesef haklının değil, gücün hüküm sürdüğü bir dünyadır. Bir çok kavram kaba kuvvetin belirlediği sınırlar içerisinde ele alınmaktadır.







Geçtiğimiz günlerde Mescid-İ Aksa’yı ibadete kapatan İsrail terör devletinin yüzünden 800 yıllık süreç içerisinde ilk kez Mescid-i Aksa’da Cuma namazı kılınamadı.







Ardından Mescid’i kısmen ibadete açsa bile kapılara metal arama dedektörü yerleştirdiler ki, Şükürler olsun gösterilen tepkiler sonuç verdi ve o dödektörler kaldırıldı.







Siyonistler Filistinlileri evlerinden, yurtlarından çıkararak Kudüs’ü Yahudileştirme , arkeolojik kazı adı altında Mescid-i Aksa’yı yıkıp yerine siyon tapınağı inşa etme planlarını adım adım uyguluyor.







1967 yılından bu yana orada kan döken İsrail kapatmak için kirli planlar yapıyor. Uluslar arası toplumun sessiz bakışları, küresel güçlerin desteği eşliğinde Kudüs işgal ediliyor.







Bizler Kudüs’ün yanında olmaya devam edeceğiz. Bizler Filistin’i, halkını ve Kudüs’ü terk etmeyeceğiz. Mazlum olan bütün kardeşlerimiz terk etmeyeceğiz.”







Daha sonra ezgi dinletisinin gerçekleştirildiği gecenin sonunda çekilişle Kudüs’e gönderilecek talihliler belirlendi.





Haber: Ramazan KARAKUŞ

Foto: Metin YİĞİT