İslam İşbirliği Teşkilatı işe yaramıyor

“100. yılında Kudüs” etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Türk Dış Politikası ve Kudüs“ konferansı, Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirildi. Konferansın konuşmacısı Polis Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin oldu.

Kudüs’ün tüm Müslümanlar için vazgeçilmez bir yer olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Şahin; “İslam İşbirliği Teşkilatı, 1969 yılında Mescid-i Aksa’nın kundaklanması sonucu Kudüs için kuruldu. Ama hatırı sayılır şekilde üyesinin olmasına rağmen hiçbir işe yaramadı ve yaramıyor da... İslam İşbirliği Teşkilatının merkezi Cidde’dir. Peki, Cidde neresidir? Suudi Arabistan’ın İsrail ile işbirliği yaptığı yerdir.” dedi.

“14 Mayıs Filistin için yıkım zamanı”

İsrail’in fırsat bulduğunda yayıldığını söyleyen Prof. Dr. Şahin, “Normalde ülkelerin sınırları olur ama İsrail’in yoktur. Çünkü kurnazlar. Eğer İsrail’in sınırı belli olursa, Filistin’inde sınırı belli olur.14 Mayıs'ta ABD, büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacak. Çünkü 14 Mayıs İsrail'in kuruluşunun ilan edildiği gündür. 14 Mayıs, Filistinliler için yıkım, İsrail'in için sınırları genişletme zamanıdır.” ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (ERUSAM) Başkanı Prof. Dr. Cevdet Kıvrık ise “Kudüs; kan ve gözyaşının eksik olmadığı bir coğrafya haline geldi. Bizim de üniversite olarak bu ve sorunu bundan sonra olabilecek muhtemel sorunları gündeme getirmemiz gerekiyor.” dedi.



Haber-Fotoğraf: Nur Şevval Seven- Ufuk Çamdal





