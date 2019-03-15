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“İslamofobinin, kronikleşmeden ortadan kaldırılması elzemdir”

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Kaan, açıklamasında, “Son yıllarda tüm dünyada, İslam karşıtı söylemlerin ve saldırıların artış gösterdiğine, bu tutumun siyaset başta olmak üzere birçok kanaldan desteklendiğine, körüklendiğine tanık oluyoruz. Dünyadaki tüm Müslümanların tehdit altında yaşamasına neden olan bu durum, temel insan haklarından olan inanç özgürlüğünün önünde bir engel olmasının yanı sıra, ülkeler ve halklar arasında kin ve düşmanlığı beslemektedir” ifadelerine yer verdi.

“İslamofobinin, kronikleşmeden ortadan kaldırılması elzemdir”

Genel Başkan Kaan açıklamasına şöyle devam etti: “Bu, tek bir dinin mensuplarını değil, tüm dünyayı felakete sürükleyecek sonuçlar doğuracaktır.Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki Al Noor Camii ve Linwood Mescidi'ne Cuma Namazı esnasında gerçekleştirilen saldırıların, bu anlayışın bir sonucu olarak ortaya çıktığını ve olayın uygulanma biçiminin çılgınlık derecesinde bir İslamofobinin yansıması olduğunu görüyoruz. Planlı ve stratejik olarak yürütüldüğü açık olan bu saldırgan tutumun bir an önce önüne geçilmesi, islamofobinin, kronikleşmeden tedavi edilerek ortadan kaldırılması, tüm dünyanın huzuru için elzemdir. Bu olay karşısında tüm ülkelerin başkan ve temsilcilerini, kolektif bir tavır ortaya koyarak, en ufak şüpheye dahi yer bırakmayacak şekilde kınamaya davet ediyoruz. Terörün dili, dini ve ırkı olmadığı inancıyla; bizleri yasa boğan bu olayı kınıyor, tüm dünyada yaygınlaşacak bir bilinç ve sağduyu ile böyle bir vahşetin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Bu menfur saldırıda ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.” 
 

Kurumsal

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