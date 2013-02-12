İsmail Tamer'in Sözleri Kayseriyi Karıştırdı

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, dün akşam katıldığı televizyon programında, Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği ve Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki yetki karmaşası konusunda sorulan bir soruya, “Çıkan kamu hastaneleri birliği kanunu ile birlikte çıkan 663 sayılı kanun hükmündeki kararname ile birlikte şu var, Genel Sekreter var, buna bağlı hemen altında 3 tane yardımcısı gibi bir bölüm var. Bunlar, Mali İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı, İdari İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı, Tıbbi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı. Hemen bunların altında Tıbbi Hizmetlerden Sorumlu olan doktor arkadaşa bağlı hastane yöneticisi var. Bunun hemen altında Hastane Başhekimliği var. Kamu Hastaneleri Birliği tüm kamu hastanelerini kapsıyor.

Diyelim ki Göğüs Hastalıkları Hastanesi var. Bu da Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlıdır. Bunun da başhekimi, müdür yardımcıları falan var. Ayrıca Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı, Sağlık Müdürlüğü iki şekle dönüştü. Birincisi Sağlık Müdürlüğü, ikincisi Halk Sağlığı Müdürlüğü. İl Sağlık Müdürlüğü de Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği’ne bağlı.

Eskiden illerde Sağlık Müdürlüğü sağlığın başındaydı. Şimdi ise Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği var.

Sağlık Müdürlüğü yine eski görevlerini yapacak. Yine doktorlardan ve ildeki tüm sağlık işlerinden sorumlu olacak.”

İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Öksüzkaya’nın bu açıklamadan sonra twetter hesabından attığı mesaj ise şu şekilde:

“Ahmet Oksuzkaya ?@draoksuzkaya

663 sayılı KHK daha net anlaşılamamış, Kayseri'de şu anda yayınlanan bir tv programında, bir sayın vekilimiz genel sekreter, il sağlık

Ahmet Oksuzkaya ?@draoksuzkaya

Müdürünün üzerinde dedi. Daha ast üst kim, nasıl onlar anlamadıysa biz kime anlatalım. İl de sağlığın yapılanması bellidir ve hala yürür...

Ahmet Oksuzkaya ?@draoksuzkaya

Halen yürürlükte olan 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha kanununa bakınız... Derdimiz astlık üstlük değil hizmettir. İlde sağlığın koordinatörü Sağlık Müdürleridir...”