İSO ikinci 500 listesinde 16 Kayseri firması yer aldı

Bu sonuçlara göre 2016 yılı İSO Türkiye'nin İkinci 500 listesinde 16 KAYSO üyesi yer aldı. Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş., Gürkan Ofis Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti.ve Şirikçioğlu İplik ve Denim İşletmeleri San. Tic. A.Ş. Kayseri sıralamasında ilk üç sırayı paylaştı.Sıralamaya giren firmaları kutlayan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında 16 firmamız yer aldı. Listeye 5 yeni firmamız katıldı. Bu firmalarımız İpek Mobilya İmalat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş., Beşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Parteks Tekstil ve Kağıt San. Tic. Ltd. Şti., Ceha Büro Mobilyaları A.Ş. ve Turkuaz Seramik San. ve Tic. A.Ş.’dir. Firmalarımızı tebrik ediyoruz” dedi.KAYSO Başkanı Büyüksimitci sözlerine şunları ekledi, “Bu sıralamalarda ne kadar fazla firmamız olursa Kayseri’de ki ekonomik canlanmada daha fazla olacaktır. Bizim bu listelerdeki firma sayılarını daha da artırmaya gücümüz var. İnşallah bunu da hep beraber başaracağız. Ben bu vesile ile listeye giren tüm firmalarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum”