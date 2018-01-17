Isparta'da askeri hava aracı düştü! 3 şehit

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca Mevkii'nde askeri eğitim amacıyla kullanılan bir hava aracı düştü. İlk belirlemelere göre 3 asker şehit oldu.



KÖYLÜLER İHBAR ETTİ

Kırkbaş köylüleri askeri kargo uçağının düştüğü yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'nde ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Düşen uçağın CASA tipi CN 235 kargo uçağı olduğu belirtildi.

Uçakta 2 pilot ve 1 teknisyenin bulunduğu öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Isparta'da düşen uçakla ilgili açıklama yaptı ve "Enkaza Eğirdir Gölü'nün kuzeyinde ulaşıldı" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri düşen uçakla ilgili açıklama yaptı ve "Enkaza Eğirdir Gölü'nün kuzeyinde ulaşıldı" dedi.

ŞEHİTLERE ULAŞILDI

Açıklama şöyle:

"Konuşlu bulunduğu Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığından saat 11.03'te planlı uçuş eğitimi maksadıyla içinde iki pilot ve bir teknisyen olduğu halde kalkış yapan bir CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı ile saat 12.50 civarında radar irtibatı kesilmiş ve derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Saat 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın enkazına ve üç kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır."

(son dakika, haber)



Isparta valisi Şehmus Günaydın'dan son dakika açıklamalar geldi.

ISPARTA'da askeri eğitim uçağı düştü. Kazada uçakta bulunan iki pilot ve bir teknisyen şehit düştü. Uçak kazasında yaşamını şehit olan pilot ve teknisyenin isimleri henüz açıklanmazken Isparta valisi Şehmus Günaydın'dan son dakika açıklamalar geldi.

ISPARTA VALİSİ: YOĞUN SİS VARDI

Isparta Valisi Günaydın, eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağın Yalvaç ilçesinin Kaşıkara bölgesinde düştüğünü, üç askerin şehit olduğunu açıkladı.

Vali'nin açıklamaları şöyle:

- İlk ekip bölgeye ulaşmış durumda.

- Sapa bir yer olduğu için bölgeye karadan ulaşım zor.

- Bölgede yoğun bir sis vardı.

CASA TİPİ UÇAĞIN TÜRKİYE'DE 2 KAZASI DAHA VAR

Isparta'da eğitim için uçuş yapan askeri uçağın ilk gelen bilgilere göre CASA tipi olduğu ifade edildi. CASA tipi nakliye uçaklarının adı daha önce de kazalara karışmıştı.

Türkiye’de 10 yıldır kullanılan CASA’nın CN235 tipi uçaklardan bugüne kadar tüm dünyada 5 kaza yaparken, bunların şimdiye kadar 2'si Türkiye'de meydana gelmişti.

2001’de CN-235 tipi uçaklar 3 ay içinde üç kaza yaşadı. Ocak ayında Kayseri’de düşen uçakta 3 asker şehit oldu. Mayıs ayında Malatya’da meydana gelen ikinci kazada 34 asker şehit oldu. Aynı hafta içinde Ankara’da test uçuşu yapan uçak piste çakılıp 4 test pilotu yaşamını yitirince, CN-235 uçaklarının uçuşları geçici olarak durduruldu.

İşte o kazalar;

1- IPTN'e ait uçak 200 metre yükseklikte alçak kargo atış testleri sırasında paraşütün kargo kapısına takılması sonucu uçak kontrol dışı kaldı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti (22.05.1997).

2- Endonezyalı Merpati Nusantara Havayolları'na ait uçak alçalma sırasında fırtına nedeniyle tepeye çarptı. Kazada 4'ü mürettebat 27 yolcu öldü (18.10.1992).

3- Şili Hava Kuvvetleri'ne ait CN235M, Antartika'ya iniş sırasında aşırı kar yağışı nedeniyle kırım geçirdi. Olayda uçakta bulunan 11 yolcu ve mürettebattan ölen olmadı (12.02.1992) (internethaber.com)