İsrail ile Türkiye arasında tazminat krizi

Türkiye ile İsrail arasında özür krizi aşıldı şimdi de tazminat krizi başladı. İki ülke arasında tazminat konusunda anlaşmazlık çıkarken Türkiye her kurban için 1 milyon dolar isterken İsrail 100 bin dolar teklif ediyor.

TÜRKİYE 1 MİLYON, İSRAİL 100 BİN VERİYOR



Haaretz gazetesinin haberine göre; Türkiye her kurban için 1 milyon dolar isterken İsrail 100 bin dolar teklif ediyor. Netanyahu, Erdoğan'a ölenler için tazminat ödemeyi kabul ettiklerini aktardı. Buna göre, İsrail hükümeti Mavi Marmara saldırısında ölen her bir Türk vatandaşı için 100 bin dolar tazminat.



Türkiye'nin ilişkilerin normalleşmesi için üçüncü şart olarak öne sürdüğü Gazze ablukası için taleplerini İsrail'e ilettiği, Netanyahu'nun da ablukanın kaldırılması sözü verdiği belirtildi.