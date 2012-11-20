İsrail, Mavi Marmara'ya namazda saldırdı!

31 Mayıs 2010'da Mavi Marmara gemisinde yaşananları dünyadan saklamak için çekilen görüntülerin çoğuna el koyan ve imha eden İsrail'in vahşetinin orijinal görünütlerini Kanada'dan Mavi Marmara'ya katılan aktivist Kevın Neish mahkemeye sundu.



Yeni deliller davanın görüldüğü İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştırıldı. Böylece bu görüntülerle İsrail'in katliam delillerini ortadan kaldırma çabası boşa çıktı.



Star gazetesinden Kemal Gümüş'ün haberinde yer alan, 11 GB'lık video görüntülerinde İsrail'in gemileri durdurmak yerine saldırıya başladığı ve öldürmek maksatlı ateş açtığı görülüyor.



Görüntülerde ayrıca aktivistlerin sabah namazı esnasında saldırıya uğradığı görülüyor. Plastik ve gerçek silahların kullanıldığı saldırıda helikopterlerden ateş ediliyor. Helikopterlerin ateş etmesiyle geminin üst güvertesi bir anda kan gölüne dönüyor.



AKTİVİSTLERE NAMAZ SIRASINDA SALDIRI!



Mavi Marmara aktivistlerinin İsrail'e açtığı dava sürüyor. Mahkemenin ek delil olarak dosyaya eklediği görüntülerde saldırı öncesi, saldırı anı ve sonrası çok detaylı yer alıyor. Görüntülerde İsrail askerlerinin gemiye yanaşır yanaşmaz ateşli silahlarla saldırdığı görülüyor. Saldırı 04:24'te aktivistlerin sabah namazını kılıdğı sırada başlıyor. Namaz kılan aktivistlerin üzerine ateş açılıyor. Korkunç bomba seslerine rağmen aktivistlerin çoğu tekbir getirerek kendilerini korumaya çalışıyor.







AKTİVİSTLER TESLİM, İSRAİL ATEŞ EDİYOR



Mahkemeye sunulan görüntülerde aktivistlerin "Teslim oluyoruz, ateşi kesin" anonslarına rağmen İsrail askerlerinin uzun bir süre ateş ettiği anlaşılıyor. Sis, ses ve şok bombalarının ardından gemilere Zodyaklarla yaklaşan İsrail askerleri geminin güvertesi başta olmak üzere aktivistlerin yoğun olduğu bölgelere ateş ediyor. Plastik ve gerçek silahların kullanıldığı saldırıda Zodyaklar başarısız olunca bu sefer geminin üstünde uçan helikopterlerden ateş ediliyor.



Dakikalarca süren ateşten sonra Şehit Çetin Topçuoğlu'nun "Yukarıdaki bütün arkadaşları vurdular" sesi yükseliyor. Ancak kısa bir süre sonra o da vurularak şehit ediliyor. Görüntülerde lazer ışıklı silahlar kullandığı görülen İsrailli askerlerin hedefine giren herkesin anında vurularak düşürüldüğü de çok açık bir şekilde yer alıyor. Aktivistler teslim olduktan sonra bile İsrailliler'in ateş etmesi sonucu Cengiz Songur şehit oluyor ve birçok aktivist vurularak yaralanıyor. Kurşun yağmuruna maruz kalan aktivistler ise bir yandan yaralılarla ilgilenirken öte yandan gemideki kadın ve yaşlıları korumak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

