İsrail Türkiye'den Özür Diledi

Reuters Haber Ajansı'nın geçtiği son dakika bilgisine göre, İsrail, Mavi Marmara gemisine düzenlenen ve aralarında Kayserili Furkan Doğan'ın da bulunduğu 9 Türk'ün şehit edildiği saldırıyla ilgili Türkiye'den özür diledi.Gemi baskınında şehit edilenlerin ailelerine de tazminat ödenecek.ABD'li bir yetkilinin bilgisine dayandırlan haberde, Erdoğan ve Netenyahu, normalleşme konusunda aynı fikirde..Ayrıca, Türkiye'nin İsrail ile barış şartlarından biri olan Gazze'ye ablukanın kalkması da İsrail tarafından kabul edildi iddiası var..

Başbakanlık'tan Yapılan açıklama şöyle

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün İsrail Başbakanı Sayın Binyamin Netanyahu ile telefonda konuşmuştur.

Sayın Başbakanımız, Sayın Netanyahu'ya, Türk ve Yahudi halkları arasındaki ortak tarihe dayanan ve yüzyıllardır süregelen güçlü dostluk bağlarına ve işbirliğine değer verdiğini söylemiştir. Bölgenin barış ve istikrarı için hayati stratejik öneme sahip olarak gördüğü ilişkilerin son dönemde bozulmuş olmasının üzüntü verici olduğunu ifade etmiştir. Türkiye'nin, İsrail-Filistin ihtilafına iki devletli vizyon temelinde adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüm bulunmasına yönelik uluslararası ve bölgesel tüm çabalara desteğini yinelemiştir.

Sayın Netanyahu, İsrail tarafından hadiseyle ilgili olarak yürütülen ve bir dizi operasyonel hatanın yapıldığına işaret eden soruşturma ışığında, can kaybına veya yaralanmaya yol açan her türlü hatadan dolayı İsrail adına Türk halkından özür dilemiş; Sayın Başbakanımız da söz konusu özrü Türk halkı adına kabul etmiştir.

İki başbakan, tazminat/âdemi mesuliyet konusunda bir anlaşma yapılması hususunda da mutabık kalmıştır.

Sayın Netanyahu ayrıca, İsrail'in, sivil halkın kullanacağı malların Gazze dâhil Filistin topraklarına girişine ilişkin kısıtlamaları esas itibariyle kaldırdığını ve sükûnet devam ettiği müddetçe bu durumun da devam edeceğini ifade etmiştir.

İki lider, Filistin topraklarındaki insani durumun iyileştirilmesi için birlikte çalışmak konusunda mutabık kalmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ABD Başkanı Barack Obama, ''bölgesel barış ve güvenliği ilerletmek için Türkiye ile İsrail arasındaki olumlu ilişkilerin yeniden tesisine büyük önem verdiklerini'' bildirdi.Obama, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki telefon görüşmesinden memnuniyetini ifade etti.ABD'nin hem Türkiye hem de İsrail ile yakın ortaklıklarına derinden önem verdiğini belirten Obama, şunları kaydetti:''Bölgesel barış ve güvenliği ilerletmek için Türkiye ile İsrail arasındaki olumlu ilişkilerin yeniden tesisine büyük önem veriyoruz. İki lider arasındaki bugünkü görüşmenin, onları bu konuda ve bir dizi diğer zorluk ve fırsatta daha derin işbirliğine girmeleri için imkan sağlayacağından umutluyum''.