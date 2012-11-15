İsrail'in Hamas'ın askeri lideri Ahmet el-Caberi'nin de aralarında bulunduğu 11 kişinin öldüğü, 94 kişinin de yaralandığı Gazze'ye yönelik saldırısı, Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda MAZLUMDER tarafından düzenlenen gösteriyle protesto edildi. Ellerinde ‘Kahrolsun İsrail’ pankartları taşıyan eylemciler, İsrail ve ABD bayraklarını yere sererek üzerinden geçti. MAZLUMDER Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Taş’ın İsrail’i kınayan basın açıklamasından sonra Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Eylemde İsrail ve ABD bayraklarının üzerine Obama ve Netanyahu’nun fotoğrafları konularak, ihram giyen iki eylemci fotoğrafları taşlayıp tekbir getirdi. Kalabalıktan bir kişi fotoğrafa tekme atarken, İsrail ve ABD bayrakları parçalanarak yakıldı. Eylem sonrasında kalabalık sessizce dağıldı.
İsrail'e Lanet Yağdı
Kayseri’de İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının protesto edildiği eylemde Obama ve Netenyahu’nun fotoğrafları taşlanarak, İsrail ve ABD bayrakları yakıldı.
15 Kasım 2012 Perşembe 16:56
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