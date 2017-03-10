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İstanbul'da helikopter düştü

HELİKOPTER DÜŞTÜ...

İstanbul'da helikopter düştü

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 11.16'da kalkan TC-HEZ tescilli Sikorsky S-76 tipi helikopter Büyükçekmece'de saat 11.21'de düştü. Kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Helikopterin sis nedeniyle düşmüş olabileceğinin altı çizildi.

İtfaiye ekipleri, olay yerinde müdahalede bulundu.

İtfaiye ekipleri, olay yerinde müdahalede bulundu.


Helikopterin düştüğü yerde dumanların yükseldiği görüldü.
  • İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 11.16'da kalkan TC-HEZ tescilli Sikorsky S-76 tipi helikopter Büyükçekmece'de saat 11.21'de düştü. Eczacıbaşı Grubu'na ait helikopterde 7 kişi bulunuyordu. Helikopterin Kaptan Pilotu'nun Alaaddin Nacar olduğu öğrenildi.

Bölgeye sağlık, itfaiye, arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

5 kişi hayatını kaybetti

Beylikdüzü'nde düşen helikopterde 2 pilot, 4 yabancı ve 1 Türk yolcunun bulunduğu öğrenildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün olayda 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.


"Yangın söndürme helikopteri değil"

Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesinden düşen helikopterin belediyeye ait bir yangın söndürme helikopteri olmadığı belirtildi.

D-100 karayolu kapatıldı

Beylikdüzü'nde düşen helikopter nedeniyle D100 karayolu trafiğe kapandı.


 

İstanbul'da helikopter düştü

İstanbul'da helikopter düştü

İstanbul Büyükçekmece'de kuleye çarpan yangın söndürme helikopteri düştü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.(YENİ ŞAFAK)

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