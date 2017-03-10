İstanbul'da helikopter düştü
İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 11.16'da kalkan TC-HEZ tescilli Sikorsky S-76 tipi helikopter Büyükçekmece'de saat 11.21'de düştü. Kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Helikopterin sis nedeniyle düşmüş olabileceğinin altı çizildi.
İtfaiye ekipleri, olay yerinde müdahalede bulundu.
- İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 11.16'da kalkan TC-HEZ tescilli Sikorsky S-76 tipi helikopter Büyükçekmece'de saat 11.21'de düştü. Eczacıbaşı Grubu'na ait helikopterde 7 kişi bulunuyordu. Helikopterin Kaptan Pilotu'nun Alaaddin Nacar olduğu öğrenildi.
Bölgeye sağlık, itfaiye, arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
5 kişi hayatını kaybetti
Beylikdüzü'nde düşen helikopterde 2 pilot, 4 yabancı ve 1 Türk yolcunun bulunduğu öğrenildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün olayda 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
"Yangın söndürme helikopteri değil"
Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesinden düşen helikopterin belediyeye ait bir yangın söndürme helikopteri olmadığı belirtildi.
D-100 karayolu kapatıldı
Beylikdüzü'nde düşen helikopter nedeniyle D100 karayolu trafiğe kapandı.
İstanbul'da helikopter düştü
İstanbul Büyükçekmece'de kuleye çarpan yangın söndürme helikopteri düştü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.(YENİ ŞAFAK)