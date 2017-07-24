Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İstanbul şehidi son kez baba evinde

- Şehit annesi Elif Taciroğulları:  - “Ben iyiyim, ben şehit annesiyim”

İstanbul şehidi son kez baba evinde

İstanbul Esenler Otogarı çıkışında polis motosikletinin bariyerlere çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ertuğrul Taciroğulları’nın baba evinden helallik alındı. Şehidin annesi Elif Taciroğulları, “Ben iyiyim, ben şehit annesiyim” diyerek çevredekilere seslendi. 


İstanbul Esenler Otogarı çıkışında polis motosikletinin bariyerlere çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ertuğrul Taciroğulları, memleketi Kayseri’de son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehidin cenazesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, polisler eşliğinde son kez baba evine getirildi. Burada şehidin yakınları ve mahalle sakinleri gözyaşı döktü.
Şehidin annesi Elif Taciroğulları’nı kadın polis memurları teselli etmeye çalıştı. Anne Taciroğulları’nın, “Ben iyiyim, ben şehit annesiyim” demesi çevredekileri hüzne boğdu. (İHA)
 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
şehitBaba EviSon KezElif TaciroğullarıErtuğrul Taciroğulları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.