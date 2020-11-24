İSTANBUL SÖZLEŞMESİ DÂHİL AİLEYİ YIKAN YASALAR KALDIRILSIN

Nüfusun %50 sini oluşturan erkekleri kadının tek taraflı beyanı ile ailesinden uzaklaştıran Kadınlara sığınma evi açarken ailenin yarısı olan erkeği sokaklara bırakan Evlilik yaşının 30 yaşının üzerine çıkmasına sebep olan Cumhurbaşkanının çok çocuk tembihatını hiç çocuğa indiren Evliliklerin azalmasına, boşanmaların çoğalmasına sebep olup geride dul eşler ve yetim çocuklar bırakan Nikâhsız birlikteliklere sebep olup zina ve fuhuş olaylarının artmasına sebep olan Yaşlanan nüfusumuzun yenilenmesini ortadan kaldıran Ailenin ve toplumun yarısı olan erkekleri tek taraflı beyanla suçlu ilan edip ayrımcılığa maruz bırakan Eşcinsellikle LGBT ve diğer fıtratı bozan sapkınlıklara ortam hazırlayan Sonuçta milletimizin inanç, kültür ve tarih değerleri ile asla bağdaşmayan, iktidarın sahibi olan milletimize sorulmadan, yangından mal kaçırırcasına milletin meclisinde millete rağmen kabul ettirilen

Ahmet TAŞ

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkanı

Bugün 24 Kasım İstanbul Sözleşmesi'nin kabulünün 9. Yıldönümü. 9 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iktidar ve muhalefet milletvekillerinin oyları ile İstanbul Sözleşmesi topluma ve sivil toplum kuruluşlarına duyurulmadan yangından mal kaçırırcasına alelacele hiçbir itiraz olmadan kabul edildi.Daha sonraki yıllarda iktidar partisinin o zaman sözleşmeye evet oyu veren milletvekillerinden bazılarının “Niçin oy verdiğimizi bilmeden oy verdik, çok pişmanım.” Dediği İstanbul Sözleşmesini birçok Avrupa ülkesi kabul etmedi ya da şerh koydu.Kabul edildiği 2011 yılından bu yana Müslüman mütedeyyin sivil toplum kuruluşları tarafından tenkit edilen Müslüman Türk toplumunun aile hayatına büyük darbeler vurup evlilik hayatının azalmasına, gençlerin evlenmekten korkup nikahsız birlikteliklere yönelmesine sebep olan İstanbul Sözleşmesi ve ona bağlı olarak çıkarılan 6284 sayılı kanun, aklıselim insanımız ve sivil toplum kurumları tarafından asla benimsenmemiş, kabul görmemiştir.9 yıldan bu yanaİstanbul Sözleşmesi, millet ve aile hayatımıza daha fazla zarar vermeden milletin meclisinde, millete haber vererek kaldırılmalı ve ülkemiz büyük bir ihanet virüsünden kurtarılmalıdır.