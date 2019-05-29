“İstanbul’a çıkartma yapacağız”

MHP İl Teşkilatı’nın düzenlediği iftar yemeğine MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, MHP Kayseri İl Teşkilatı ve gazeteciler katıldı.



Gazetecilere teşekkür etti

Milliyetçi Hareket Partisi olarak 2 seçimi de gazetecilerle beraber atlattıklarını ve tarafsızlıkları için kendilerine teşekkür ettiğini söyleyen İl Başkanı Serkan Tok, “Sizlerle 1 yıl önce, yine burada bir iftar yemeğinde buluşmuş, iftarımızı yapmış ve tanışıp sohbetimize başlamıştık. Aradan 1 yıl geçti ve yüce rabbim bizleri yine sizlerle buluşturdu. Bu 1 yıl içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak, 2 büyük önemli seçimi sizlerle beraber atlattık. Biz neredeysek, siz de oradaydınız. O nedenle hepinizi bu anlayışınızdan, bu çalışmanızdan ve bu fedakarlığınızdan dolayı partim ve şahsım adına tebrik etmek istiyorum. Çünkü, bizimle beraber sizler de çok ciddi emek sarf edip mücadele ettiniz. Bizlerin görüşlerini vatandaşa yanlı olmadan tarafsız bir şekilde verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Beraber ekmeğimizi bölüşmekten, iftar açmaktan ve bir kuru ekmek de olsa bölüşmekten mutlu olduğumu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

Başkan Tok, geride 2 önemli seçim bıraktıklarını söyleyerek, bu seçimlerin ilkinin 24 Haziran olduğunu ve 190 bin oy olarak 2 milletvekilini Kayseri’ye armağan ettiklerini ifade ederek şunları söyledi: “Milletvekillerimizin bugün hala Kayseri’nin sorunlarıyla ve herkesle mücadele ettiğini sizler de görüyorsunuz. 2 tane aslanlar gibi vekilimizi bir gün olsun sahalardan çekmedik. Yine ikinci seçimimiz olan 31 Mart Yerel Seçimlerini de teşkilatımız üzerine düşen görevi yerine getirerek, 4 belediye başkanı seçmeyle kendi arasında, kendi içerisinde ittifakın Milliyetçi Hareket Partisi kanadında kendini ispatlamış, verilen 4 belediyeyi olumlu yönde kazanarak kendisini ispat etmiştir. Yine son olarak, 31 Mart seçimlerinin, kalan kısmını üzerimize düşen görevi yerine getirmek suretiyle biz de Allah nasip ederse Kayseri İl Teşkilatı olarak, 10-20 Haziran arasında İstanbul’a çıkartma yapacağız. İstanbul’da bulunan ve şu an için tespit ettiğimiz, yaklaşık 57 tane dernek ve vakıf gibi Kayserimizi temsil eden ve hemşerilerimizin olduğu yerlere gidip, onlarla görüşüp ittifakımızın ilkelerini ve seçimlerin neden yenilenmiş olduğunu bir kez daha hatırlatmak, gitmeyen arkadaşlarımız varsa sandığa göndermek, kırgın arkadaşlarımız varsa gönüllerini almak amacıyla 10 Haziran itibariyle, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı olarak İstanbul’a seferberlik halinde girecek ve inşallah orada da üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz.”







“Bu türlü sıkıntıların içerisinde yer almayacağız”

Seçimlerde provokatörlerin olabileceği ve parti olarak bu durumda ne yapacaklarının sorulması üzerine Başkan Serkan Tok: “İstanbul seçimleri, 31 Mart’ın yerel noktasıyla kalmış bir seçim değil. İstanbul üzerinde farklı planları olanların bugün görüldüğü bir konumdayız. Biz onları yorumlamayı il teşkilatı olarak değil de genel merkezimizin nezdinde değerlendirilmesini daha uygun buluyoruz. Fakat bu konuyla ilgili bize ulaşan talimatları da günü ve zamanı gelince sizlerle paylaşacağımıza emin olabilirsiniz. Bir İl Başkanı olarak, bu türlü sıkıntıların içerisinde hiçbir zaman Milliyetçi, Ülkücü Hareketin hiçbir evladı yer almayacaktır. Bu bize genel başkanımızın kesin talimatıdır. Bunun örneği, biliyorsunuz 2013 Mayıs ayında gerçekleştirilen gezi parkı eylemleridir. Bu eylemlerde biliyorsunuz insanlar bir ağacı bahane ederek kaldırım taşlarını söktüler ve o taşlarla polis otolarına saldırdılar. Devlete karşı bir harekatın ilk örneğini biz 2013 Mayıs ayında provokasyonun nerelere getirildiğini gören bir teşkilatız. Seçimlerden önce ya da sonra bir provokasyon olacağını bizler de düşünüyoruz. Fakat şundan da eminiz Türk Devleti çok büyüktür. Devletimizin yanında yer alacağız ve bu tür provokasyonlarda hiçbir şekilde yer almayacağız” şeklinde cevap verdi.







İsmail Özdemir soruldu: Sahalarda neden görünmüyor

Kayseri’de 2 milletvekilleri olduğunu fakat Baki Ersoy’u sahalarda daha çok gördüğünü, İsmail Özdemir’in pek görünmediğinin söylenmesi üzerine Başkan Tok şu cevabı verdi: “Cevabı çok net. İsmail vekilimiz genel başkanımızın basın danışmanlarından, baş danışmanlarından birisi. Kendisinin hem Kayseri Milletvekilliği olduğu gibi aynı zamanda genel merkezde görevli bir siyasi argümanlığı var. Bu nedenle vekilimiz hem burada hem de genel merkezde çalışmalara yakinen katılıyor. Bizim bütün davetlerimizde yerini alarak, Kayserimiz için mücadelesini yerine getiriyor. Baki vekilimizin de plan bütçe komisyonunda görevi olmadığı zamanlarda, bizimle beraber çalışmalarımıza katılıyor. Baki vekilimizin biraz daha ön plana çıkıyor olmasının nedeni, eski il başkanımız olması nedeniyle burada birçok arkadaşının olması da var ayrıca güzel bir sosyal medya kullanıcısı ve geniş bir taraftar kitlesi var”

