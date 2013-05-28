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İstanbul'daki Yürüyüşe Kayseri'den Büyük Katılım Bekleniyor

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın 1 Haziran tarihinde İstanbul’da yapacağı “ Mavi Marmara Şehitleri ve Aksa Yürüyüşü”ne Kayseri’den büyük katılım bekleniyor.

İstanbul'daki Yürüyüşe Kayseri'den Büyük Katılım Bekleniyor
İHH Kayseri Yardım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Tokluman, Mavi Marmara Şehitlerini anmak ve Siyonist İsrail ile Dünya’ya mesaj vermek için İHH Genel merkezi tarafından organize edilen yürüyüşe Kayseri’den yoğun katılım beklediklerini ifade ederek, “ Biz 3 yıl önce bir hayal kurmuştuk. Siyonist İsrail hayatında yaşamadığı mahkûmiyeti yaşamaya başladı. İsrail ya da insanlara zulmetmekten vazgeçecek. Ya da yok olacak” dedi.

Mavi Marmara’yı hiç unutmadıklarını kaydeden Tokluman, “ Mavi Marmara karada da yürümeye devam ediyor. Kayseri’den katılacak olanlarla birlikte 31 Mayıs akşamı inşallah yola çıkacağız. En az 10 otobüs hareket etmeyi planlıyoruz. Bu yüzden Kayserili dostlarımızdan 1 Haziran saat 17:00’da İstanbul Fatih Camiinden başlayıp Edirnekapı’ya kadar olacak olan yürüyüşe destek vermeleri çağrısında bulunuyorum. Ücretsiz otobüslerimizle yürüyüşümüze katılmak isteyenler İHH Kayseri Yardım Derneği’nin 22 333 22 nolu telefonunu arayarak kayıt yaptırabilirler” diye konuştu.

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