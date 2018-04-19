İşte erken seçimin şifreleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı 'erken seçim' çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olumlu yanıt geldi. Erdoğan, Türkiye'nin 24 Haziran 2018'de seçime gideceğini duyurdu.



İşte erken seçimin ilkleri:

1. YENİ SİSTEM

24 Haziran 2018'de yapılacak erken seçim, Türkiye'nin siyasi tarihi açısından önemli bir gün olacak. 16 Nisan 2017 referandumunda kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu seçimden sonra tam anlamıyla hayata geçecek. Cumhurbaşkanı'nın hükümetin başında olacağı bu sistemde Başbakan olmayacak. Başbakan Binali Yıldırım da 'son başbakan' olarak tarihe geçecek.

2. İKİ AYRI SANDIK

Seçimde iki ayrı sandık kurulacak. Birinde cumhurbaşkanlığı için, diğerinde de milletvekili seçimi için oy kullanılacak. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için yüzde 50+1 oy gerekecek. Hiçbir adayın bu oy oranını yakalayaması durumunda en çok oy alan ikinci aday 8 Temmuz Pazar günü yapılacak ikinci tura kalacak. İkinci turu kazanan cumhurbaşkanı olacak.

3. AK PARTİ'NİN 2. ERKEN SEÇİMİ

3 Kasım 2002'deki erken seçimle iktidara gelen AK Parti, bugüne kadar bir kez erken seçim kararı almıştı. 2007'de Meclis'te cumhurbaşkanı seçilememesi üzerine alınan erken seçim kararının ardından bu seçim, AK Parti'nin ikinci erken seçimi olacak. 3 Kasım 2002'de erken seçim kararını o dönem DSP ve ANAP ile hükümet ortağı olan Bahçeli almıştı. Bu seçim için de ilk çağrı yine Bahçeli'den geldi. Bahçeli'nin çağrısından bir gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tarihini duyurdu.

4. SEÇİMİN TARİHİ

AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 genel seçimlerinden sonra 4 genel seçim daha yapıldı. Bu seçimlerden ikisi haziran ayında gerçekleşti. Bu seçimle bu sayı üçe çıkacak. İlk cumhurbaşkanı seçimi ise ağustos ayında yapılmıştı.

5. OHAL

24 Haziran'daki seçim aynı zamanda OHAL devam ederken yapılacak olması bakımından da dikkat çekiyor. Türkiye 16 Nisan referandumunun ardından ikinci kez olağanüstü hal uygulaması altında sandık başına gidecek.



6. İTTİFAKLAR



Bu seçimde ilk kez partiler yasal olarak ittifak yapabilecek. AK Parti ve MHP seçime "Cumhur İttifakı" adı altında girecek. Siyasi partiler seçim takvimi açıklanmasından itibaren 7 gün içinde 'ittifak protokolleri'ni yüksek seçim kuruluna iletecekler.

7. UYUM YASALARI



24 Haziran'a kadar cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin uyum yasalarının Meclis'ten geçirilmesi gerekiyor.

Anayasadaki seçimlere bir yıl kala seçim mevzuatında yapılacak değişiklikler uygulanmaz ibaresi, 16 Nisan referandumunda değiştirilmişti. Yapılan düzenleme seçime bir yıl kala yapılan değişikliklerin ilk genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde uygulanmasına imkan veriyor.((TİMETURK.COM.TR)