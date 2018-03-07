Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İŞTE FİYASKO PROJENİN BELGELERİ

Kayseri Gündem, fiyaskoyla sonuçlanan “Kentimi Tanıtmaya Gönüllüyüm’’ projesinin belgelerine ulaştı.   Kayseri Valiliği ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) arasında 24 Kasım 2017’de protokolü imzalanan ve 27 Kasım 2017’de Valilik oluru ile hayata geçen projenin toplam bedeli 82 bin 980 TL.

İŞTE FİYASKO PROJENİN BELGELERİ

Sadece Abdullah Ayata ve Emrah Bekçi’nin 15 kitabının alınıp tanıtıldığı ve dağıtıldığı, iki kitaptaki müstehcen bölümler ortaya çıkınca iptal edilen “skandal” projeyle 12 ilçede belirlenen 67 lise ve dengi okulda toplam 134 saat süreli seminer ve imza günleri yapılması hedeflenmiş.

Toplam 6 bin 700 kitabın özel baskı yaptırılıp her okula 100’er adet ücretsiz dağıtıldığı projede yazarların yemek, konaklama ve ulaşım masrafları da Valilik tarafından karşılanmış. Reklam tasarımları ve her türlü duyuru da Valilikçe hazırlanmış.




Ayata’nın 12, Bekçi’nin ise 3 kitabının yer aldığı projede ortaya çıkan “müstehcenlik” skandalının ardından Valilikçe yapılan üçüncü açıklamada kitapların sadece 380 adet bastırılarak iki ilçeye dağıtıldığı iddia edilmişti. Elimize ulaşan protokolde ise 6 bin 700 kitabın KDV dahil yaklaşık 83 bin TL ödenerek alındığı ve birçok ilçede dağıtıldığı anlaşılıyor.

9 Aralık 2017’de başlayıp 2018 sonuna kadar sürmesi hedeflenen ancak skandalın ortaya çıkmasının ardından Valiliğin son açıklamasıyla iptal edilen proje kapsamında iki yazar tarafından Sarız, Bünyan, Felahiye, Özvatan ve Sarıoğlan’da seminerler düzenlenmiş ve kitaplar dağıtılmıştı.

Yazar Emrah Bekçi, yine Orta Anadolu Kalkınma Ajansı desteği ile  Kayseri-Sivas-Yozgat’’ illerini kapsayan ‘’TR72 Bölgesindeki Turizm Değerlerinin Step To City Projesine Entegrasyonu’’ isimli 81 Bölümlük; İngilizce-Rusça-Japonca yabancı dillerde çekilen belgesellerin yönetmenliğini ve metin yazarlığını da yapmıştı.

Projede yer alan kitaplar;

Abdullah Ayata: Son Ermeni, Kartallar Kafese Sığmaz, Muhbir Mehmet, Keşke O Deli ben Olsaydım, Horkut, Rakkanın Efendileri, Torosların Cinleri, Göç Kaderimizdi, Surlardan Sızan Aşk, Küçük Dağların Gölgeleri, Düş Önüme Yalnızlığım (Müstehcen bulunan kitap)  ve Bohçadaki Sırlar (Müstehcen bulunan diğer kitap)

Emrah Bekçi: Seyyid Burhaneddin, Yunus Emre, Mevlana

(ÖZEL HABER: Rıfat Yörük)
 
 
 
 
  
  
 
 
 

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
ORANKayseri Gündem
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.