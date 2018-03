İŞTE FİYASKO PROJENİN BELGELERİ

Sadece Abdullah Ayata ve Emrah Bekçi’nin 15 kitabının alınıp tanıtıldığı ve dağıtıldığı, iki kitaptaki müstehcen bölümler ortaya çıkınca iptal edilen “skandal” projeyle 12 ilçede belirlenen 67 lise ve dengi okulda toplam 134 saat süreli seminer ve imza günleri yapılması hedeflenmiş.



Toplam 6 bin 700 kitabın özel baskı yaptırılıp her okula 100’er adet ücretsiz dağıtıldığı projede yazarların yemek, konaklama ve ulaşım masrafları da Valilik tarafından karşılanmış. Reklam tasarımları ve her türlü duyuru da Valilikçe hazırlanmış.









Ayata’nın 12, Bekçi’nin ise 3 kitabının yer aldığı projede ortaya çıkan “müstehcenlik” skandalının ardından Valilikçe yapılan üçüncü açıklamada kitapların sadece 380 adet bastırılarak iki ilçeye dağıtıldığı iddia edilmişti. Elimize ulaşan protokolde ise 6 bin 700 kitabın KDV dahil yaklaşık 83 bin TL ödenerek alındığı ve birçok ilçede dağıtıldığı anlaşılıyor.



9 Aralık 2017’de başlayıp 2018 sonuna kadar sürmesi hedeflenen ancak skandalın ortaya çıkmasının ardından Valiliğin son açıklamasıyla iptal edilen proje kapsamında iki yazar tarafından Sarız, Bünyan, Felahiye, Özvatan ve Sarıoğlan’da seminerler düzenlenmiş ve kitaplar dağıtılmıştı.



Yazar Emrah Bekçi, yine Orta Anadolu Kalkınma Ajansı desteği ile Kayseri-Sivas-Yozgat’’ illerini kapsayan ‘’TR72 Bölgesindeki Turizm Değerlerinin Step To City Projesine Entegrasyonu’’ isimli 81 Bölümlük; İngilizce-Rusça-Japonca yabancı dillerde çekilen belgesellerin yönetmenliğini ve metin yazarlığını da yapmıştı.



Projede yer alan kitaplar;



Abdullah Ayata: Son Ermeni, Kartallar Kafese Sığmaz, Muhbir Mehmet, Keşke O Deli ben Olsaydım, Horkut, Rakkanın Efendileri, Torosların Cinleri, Göç Kaderimizdi, Surlardan Sızan Aşk, Küçük Dağların Gölgeleri, Düş Önüme Yalnızlığım (Müstehcen bulunan kitap) ve Bohçadaki Sırlar (Müstehcen bulunan diğer kitap)



Emrah Bekçi: Seyyid Burhaneddin, Yunus Emre, Mevlana



(ÖZEL HABER: Rıfat Yörük)