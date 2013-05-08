Buna göre 3 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Kayseri Valiliğine atanan Şerif Yılmaz, Kütahya Valiliğine, Ordu Valisi Orhan Düzgün ise Kayseri Valiliğine atandı.

İşte Kayseri'nin yeni valisi Orhan DÜZGÜN'ün

Özgeçmişi

1967 Burdur doğumlu Orhan DÜZGÜN, ilk ve orta öğrenimini Burdur’da, lise tahsilini İzmir Maliye Meslek Lisesi’nde tamamladı. 1984–1988 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde lisans, 1994–1996 yılları arasında da Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi aldı.

Üniversite mezuniyetini takiben İçişleri Bakanlığı’nın açmış olduğu kaymakamlık sınavını kazanarak 1989 yılında Kırklareli kaymakam adayı olarak göreve başladı. 1990 ve 1991 yıllarında 1 yıl süre ile yabancı dil öğrenimi ve İngiliz idari yapısı konusunda incelemelerde bulunmak üzere İngiltere'de bulundu. İngiltere dönüşü, Şarkîkaraağaç Kaymakam Vekilliği, takiben Afyon Sincanlı (Sinanpaşa) Kaymakamlığı, Diyarbakır Çüngüş Kaymakamlığı, Diyarbakır Vali Yardımcılığı ve Aydın Sultanhisar Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

2003 yılında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'ne, 2004 yılında Mülkiye Başmüfettişliği’ne, 2005 yılı Ekim ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü görevine atandı. Bakanlar Kurulu’nun 29.08.2009 tarihli ve 2009/15395 sayılı Kararnamesi ile de Ordu Valiliği görevine atandı ve bu görevine 17 Eylül 2009 tarihinde başlamıştı.

Orhan DÜZGÜN, Psikolog E.Gül DÜZGÜN ile evli olup iki çocuk babasıdır.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün , Valiler Kararnamesini onaylamasıyla 12 valinin görev yerinde değişikliğe gidilirken, 6 vali de merkeze alındı.