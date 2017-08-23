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İşte Meral Akşener'in partisinin 2019 cumhurbaşkanı adayı

Meral Akşener'in MHP'den ayrılarak kurmaya hazırlandığı yeni partisinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu. Koray Aydın adayı FOX TV ekranlarında ilan eden isimdi.

İşte Meral Akşener'in partisinin 2019 cumhurbaşkanı adayı

Son dakika kararıyla MHP'den ayrılıp Meral Akşer'in yeni kuracağı partisine katılacağını açıklayan Koray Aydın, "2019'da Cumhurbaşkanı adayımız Meral Akşener olacak" dedi.

MHP’de Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye sert eleştirilerde bulunan ve dün Ankara'da düzenlediği toplantıyla Meral Akşener'in kuracağı yeni partiye katılacağını açıklayan Koray Aydın, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu programa katıldı. Aydın, programda, 2019 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Meral Akşener'in aday olacağını açıkladı.

Aydın’ın açıklaması üzerine İsmail Küçükkaya, “Doğru anladım değil mi? Meral Akşener aday olacak…” dedi. Koray Aydın da ‘evet’ diyerek, Erdoğan ile Akşener’in isimlerinin olduğu anketlerin hiçbirinde Erdoğan'ın birinci çıkamadığını belirtti.

MHP’den ayrılık konusuna da değinen Aydın, “Buna mecbur kaldım. Çünkü MHP, AKP’nin içinde eriyecek” şeklinde ifadeler kullandı.(İNTERNETHABER.COM)

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CumhurbaşkanıMeral Akşener
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