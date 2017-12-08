İşte taşerona kadro düzenlemesinin ayrıntıları

Taşeron işçilerinin merakla beklediği taşerona kadro düzenlemesinin müjdesini geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Alt işverene bağlı çalışanları ifade eden taşeronlarla ilgili düzenlemenin ana hatları açıklanırken detayları merak ediliyordu. TBMM Genel Kurulu'nda gelecek hafta başlayacak bütçe görüşmelerinin ardından çıkacak olan taşeron yasası sonrasında kadroya alım için 3 ay süre belirlenecek olan taşeron düzenlemesinin işte ayrıntıları...

KİT'LERDE ÇALIŞAN İŞÇİLERE KADRO OLACAK MI?

KİT'lerde taşerona bağlı olarak çalışan işçilerin kadroya alınması konusunda Maliye Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu işçilerin durumu, bu çalışma sonucu belirlenecek.

MEVSİMLİK İŞÇİ KISMINDAN KİMLER YARARLANACAK?

ÇAY-KUR, Şeker Fabrikaları, Orman Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarda dönemsel olarak çalışan işçiler yararlanacak. Halen 5 ay 29 güne kadar istihdam edilen bu işçiler, 9 ay 29 güne kadar çalıştırılabilecek.

4/C KAPSAMINDA OLAN İŞÇİLERİN DURUMU NE?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TBMM gibi kurumlarda çalıştırılan veya özelleştirme sonrası işsiz kaldıkları için 4/C statüsünde çalıştırılan kişiler (Yaklaşık 23 bin kişi) 4/B statüsünde “sözleşmeli memur” kadrosuna alınacak.

TAŞERON İÇİN SÖZLEŞME SÜRESİ OLACAK MI?

Daha önce Meclis'e sunulan yasa tasarısında taşeron işçilerin 3 yıllık sözleşmeli olarak istihdamı öngörüldü. Yeni düzenlemede, 1 yıl, 3 yıl gibi sözleşme süreleri olmayacak.

KADROYA ALINMADA KRİTER OLACAK MI?

Kadroya alınacak taşeron işçiler için eğitim, yaş, asıl iş-yardımcı iş gibi kriter olmayacak.

EMEKLİLİK İLE İLGİLİ SORULARIN CEVABI

- Emekli maaşı alanların kamuda çalışması yasak. Bu nedenle, halen hem emekli aylığı alan hem de taşerona bağlı olarak çalışan kişiler kadroya alınmayacak.

- Emekliliğine, 1 yıl, 2 yıl gibi kısa süre kalanlar emeklilik yaşını dolduruncaya kadar kamuda çalışmaya devam edecek.

- Bu durumdaki işçiler de prim günlerini tamamlayarak emeklilik hakkını alıncaya kadar çalışmak üzere kadroya alınacak.



- Taşerona bağlı çalışanlar Devlet Memurları Kanunu'nun 4/D maddesine bağlı olarak “sürekli işçi” kadrosunda istihdam edilecek. Bu nedenle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/a maddesi uyarınca “işçi” statüsünde emekli olacak.

SÖZLEŞMESİ ASKIDA OLAN TAŞERON İŞÇİLER KADRO HAKKINDAN YARARLANACAK MI?

Doğum iznine ayrılan, hastalandığı için rapor kullanan, askere giden ve bu nedenle sözleşmesi “askıda” olan kişiler, izinden veya askerden döndüklerinde kadroya alınacak.

ÜCRET KONUSU



- Taşeron işçiler için bir süredir toplu sözleşmeler imzalanıyor. Taşeron işçiler kadroya alındıklarında, sözleşme süresinin bitimine kadar aynı ücreti almaya devam edecekler.

- Sürekli işçi kadrosundakilerde olduğu gibi kadroya alınacak taşeron işçilere de yılda 2 defa 26'şar günlük ücret tutarında “tediye” adı altında ikramiye ödenecek.

KIDEM TAZMİNATI- ÖDENMEMİŞ ÜCRETLER



Taşerona bağlı işçilerin geçmiş yıllara ilişkin kıdem tazminatı ve ödenmemiş ücretleri taşeron firmaların sorumluluğunda. Ancak, daha önce çıkartılan yasa gereği, taşeron firmalar tarafından ödenmeyen kıdem tazminatı ve ücretlerden asıl işveren de sorumlu bulunuyor. 4857 sayılı kanunun 2. Ve 3. Maddelerinde düzenlenen asıl işveren- alt işveren ilişkilerine ilişkin maddelerde haklarının kısıtlanamayacağı belirtilerek ayrıca, ‘alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri sayılır' deniyor. Dolayısıyla bu konuda hak kaybı yaşanması beklenmiyor.

YILLIK İZİNLER



- İşçilerin yıllık izinleri çalışma sürelerine göre belirleniyor. Kadroya alınan taşeron işçilerin yıllık izin süreleri belirlenirken, en çok çalıştıkları işyerindeki kıdemleri esas alınacak.

DAVA AÇAN İŞÇİLERİN DURUMU NE OLACAK?

Karayolları Genel Müdürlüğü başta olmak üzere bazı kurumlarda “asıl” işi yaptıkları gerekçesiyle kadroya alınmak amacıyla geçmişte dava açanların kadroya alınabilmek için, davalarından feragat etmeleri istenecek. (habertürk.com)