İSTİHBARAT KAYSERİ EMNİYETİNDEN SORULUR

Derlenen bilgilere göre, geçen yıl 17 Aralık’ta çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen, 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı saldırı nedeniyle terör dehşeti kentte acı şekilde tecrübe edildi.

Saldırının faillerine yönelik ciddi bulgulara ulaşan polis ekipleri, kısa sürede saldırının talimatını veren, planlamasını yapan PKK’lı teröristler ile işbirlikçilerini farklı illerde yürütülen operasyonlarla yakaladı. Terör saldırısıyla ilgili soruşturmanın ardından açılan davada 15’i tutuklu, 3’ü firari 21 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bu olayın ardından istihbarat çalışmalarına ağırlık veren Kayseri Emniyet Müdürlüğü, başarılı operasyonlar neticesinde olası terör eylemlerinin önüne geçti.

Bir taraftan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüt üyelerine yönelik operasyonlar sürdüren istihbarat ve terörle mücadele şube müdürlükleri, diğer taraftan terör örgütleri PKK ve DEAŞ’a yönelik çalışmalarda da başarılı sonuçlar elde etti. Farklı yöntemlerle Kayseri’ye gelen ve terör eylemi hazırlığında olmaları muhtemel teröristler, bu çalışmalar sonucu etkisiz hale getirildi.

PKK’ya ait kamplarda eğitim aldığı, 2015’te Kobani’den Türkiye’ye girdiği, geçen yıl geldiği Kayseri’de hastane inşaatında çalışmaya başladığı belirlenen “Harun Piran” kod adlı Mustafa Birim, 2 Mayıs’ta şantiyeye düzenlenen operasyonda yakalandı.







Kente olası terör eylemi için gelip gelmediği araştırılan Birim, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



CHP konvoyuna saldırı planı

Başarılı istihbarat çalışmaları sonucunda önlenen olası bir terör eylemi de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe katılanlara yönelik saldırı planı oldu.

Kayseri’den kiraladığı minibüsü CHP’nin yürüyüşü sırasında Kocaeli’de kalabalığın üzerine sürerek saldırı yapmayı planladığı değerlendirilen DEAŞ üyesi Oğuzhan K. ve bu kişiyle hareket eden 6 zanlı, 5 Temmuz’da Kayseri ve Kocaeli’de düzenlenen ortak operasyonla yakalandı. Daha sonra, zanlıların bağlantılı oldukları DEAŞ üyelerine yönelik soruşturmanın genişletilmesiyle gözaltı sayısı 15’e çıktı.

Soruşturma kapsamında valilik açıklamasına göre, “eylemi gerçekleştirecek Oğuzhan K. isimli şahsın, kiraladığı araçla kortejin orta kısmından başlayıp Kemal Kılıçdaroğlu’nun bulunduğu alana kadar vatandaşları ezerek gelme, akabinde oluşan panik ortamından yararlanıp araçtan inerek silahla Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alma yönünde eylem planı yaptığı ancak silah temin edemediğinin belirlendiği” ortaya çıktı.



20 Ekim’de düzenlenen operasyonda ise sahte kimlikle tedavi olmaya çalışan terör örgütü PKK/KCK mensubu kadın yakalandı.

Kırsal alanda yakalandığı hastalığın tedavisi için geldiği Kayseri’de bir akrabasının yanına yerleştiği ve farklı hastanelerde sahte kimlik kullanarak tedavi görmeye çalıştığı belirlenen H.D, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

H.D’nin, 2004’te PKK/KCK’nın kırsal alan kadrolarına katıldığı, Kandil ve Kuzey Irak’ın birçok bölümünde 11 yıl faaliyette bulunduktan sonra yakalandığı hastalık nedeniyle terör örgütü yöneticilerince tedavi için Türkiye’ye gönderildiği tespit edildi.

Ağabeyini infaz eden DEAŞ’lı

Son olarak, Kuzey Irak’ta DEAŞ’a muhalif olduğu için polis ağabeyini infaz ettiği görüntüsü sosyal medyada paylaşılan Iraklı terörist, Kayseri’ye girişinde yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ’ın talimatıyla örgüte muhalif öz ağabeyi Abdulkadir Abdurrahman’ı başına tabancayla ateş açarak infaz ettiği görüntüsü propaganda amaçlı sosyal medyada yayınlanan, başarılı operasyonla gözaltına alınan Iraklı terörist Abdulkhaleq Abdulqader Ali (47), ağabeyinin infaz emrini, örgüte bağlılığını ve samimiyetini göstermek için yerine getirdiğini itiraf etti.

Yaklaşık 2 ay önce de eşi ve 2 çocuğunun Kayseri’ye getirildiği tespit edilen Ali ile bağlantılı olduğu 3 DEAŞ üyesi daha yakalandı.

Kayseri’ye, terör eylemi amacıyla gelmiş olabileceği ihtimali değerlendirilen Ali’nin, DEAŞ bünyesinde Kuzey Irak’ın Telafer bölgesinde terörist faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. (AA)

