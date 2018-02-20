Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

iSYAN EDEN iMAM AÇIĞA ALINDI

Yenidoğan Bilal-i Habeşi Camisi'nde görev yapan imam Ebubekir Karsan, camilerde toplanan paraların nerelere harcandığının meçhul olduğunu söyleyerek bir video çekmişti.

iSYAN EDEN iMAM AÇIĞA ALINDI

İmam Ebubekir Karsan camilerde Diyanet'in emri dışında dernekler adına da paralar toplandığını belirterek, bu paraların nerelere ve kimlere gittiğinin meçhul olduğunu anlattı.

CAMİLERDE TOPLANAN RANT PAYLAŞILIYOR
Derneklerin, camilerin ihtiyaçları olduğunda da camilere yardım etmediğini belirten Karsan, derneklere kimsenin hesap soramadığını belirtti.

AÇIĞA ALINDI
Dernek statüsünde olan cemaatlerin camileri mesken tuttuğunu ve camilerde toplanan rantı paylaştığını söyleyen imam açığa alındı.

(dinihaberler.com)

 

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
DiyanetEbubekir Karsan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Köle! 2 hafta önce

ülkemizin geldiği nokta. düşünmeyeceksin, sorgulamayacaksın, eleştirmeyeceksin, koşulsuz itaat edeceksin. devlet, hükümet ve belediyeler sizin adınıza düşünüyor ve sizin için en iyisini yapıyorlar.

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Sebahattin ozenc 3 hafta önce

Camilerin hali içler acısı.çevreleri.evleri araç gereç kapı.pencere korkuluklar dökülüyor.imamlar namaz kaldırıp camiiyi terk ediyor.görevini yapanla alınmasın.çeşmeler bozuk.tuvaletler leş gibi.camii bahçelerinde cop yığınları.hangi birini sayayım.onerim şu camilerden sorumlu kimse bir gün dolaşsın baksın ne eksiklikler var .ne pislikler var wc lerde.kurdun bu nu diyanet ve il müftülükleri denetlesin.saygılarımla.

Cevapla
Beğenmedim! (1)