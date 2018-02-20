iSYAN EDEN iMAM AÇIĞA ALINDI

İmam Ebubekir Karsan camilerde Diyanet'in emri dışında dernekler adına da paralar toplandığını belirterek, bu paraların nerelere ve kimlere gittiğinin meçhul olduğunu anlattı.



CAMİLERDE TOPLANAN RANT PAYLAŞILIYOR

Derneklerin, camilerin ihtiyaçları olduğunda da camilere yardım etmediğini belirten Karsan, derneklere kimsenin hesap soramadığını belirtti.



AÇIĞA ALINDI

Dernek statüsünde olan cemaatlerin camileri mesken tuttuğunu ve camilerde toplanan rantı paylaştığını söyleyen imam açığa alındı.



(dinihaberler.com)



