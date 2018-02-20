iSYAN EDEN iMAM AÇIĞA ALINDI

İmam Ebubekir Karsan camilerde Diyanet'in emri dışında dernekler adına da paralar toplandığını belirterek, bu paraların nerelere ve kimlere gittiğinin meçhul olduğunu anlattı.
CAMİLERDE TOPLANAN RANT PAYLAŞILIYOR
Derneklerin, camilerin ihtiyaçları olduğunda da camilere yardım etmediğini belirten Karsan, derneklere kimsenin hesap soramadığını belirtti.
AÇIĞA ALINDI
Dernek statüsünde olan cemaatlerin camileri mesken tuttuğunu ve camilerde toplanan rantı paylaştığını söyleyen imam açığa alındı.
(dinihaberler.com)
İmam Ebubekir Karsan camilerde Diyanet'in emri dışında dernekler adına da paralar toplandığını belirterek, bu paraların nerelere ve kimlere gittiğinin meçhul olduğunu anlattı.
ülkemizin geldiği nokta. düşünmeyeceksin, sorgulamayacaksın, eleştirmeyeceksin, koşulsuz itaat edeceksin. devlet, hükümet ve belediyeler sizin adınıza düşünüyor ve sizin için en iyisini yapıyorlar.