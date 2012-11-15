İtfaiye'den Soba Uyarısı

Baca yangınlarına sebep olmamak için kömür ve fuel oil yakılan bacaların yılda 2 kez, doğalgaz yakılan bacaların ise yılda bir kez temizlenmesi gerektiğini belirten Kahraman, temizlenmeyen bacaların yangınlara davetiye çıkardığını hatırlattı.

Öte yandan doğalgaz ve karbonmonoksit gazı zehirlenmelerinin önüne geçilmesi için de baca temizliğinin önemli olduğunu açıklayan Kahraman, ısınmak için soba kullanan vatandaşların özellikle rüzgarlı havalarda dikkatli olmaları, sobaya kömür atılarak uykuya dalmamaları gerektiği söyledi.

Doğalgazlı evlerde ise gaz zehirlenmesi yaşanmaması için baca temizliğinin yetkili firmalara yaptırılması, gaz detektörü ve otomatik vananın çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi gerektiği belirten Kahraman, "Isınalım derken can ve mal kaybına neden olmayalım" dedi.

ELEKTRİKLİ ISITICILARA DİKKAT

Kahraman, elektrikli ısıtıcıların neden olabileceği muhtemel yangınlara karşı da vatandaşları uyararak elektrikli ısıtıcıların elektrik tesisatı standardına uygun olması gerektiğini açıkladı.

Ayrıca Kahraman, elektrikli ısıtıcıların yakınında yanıcı madde bulundurulmaması, uyku esnasında ısıtıcıların mutlaka kapatılması uyarısında da bulundu.