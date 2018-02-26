İttifaka girin, yolunuza devam edin

İlçe kongrelerini tamamlayan AK Parti’de hafta sonunda Kayseri İl Kongresi heyecanı yaşandı. Kadir Has Kongre Salonu'ndaki Kongreye, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Öznur Çalık, Ahmet Sorgun ve Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, MHP İl Başkanı Baki Ersoy ile milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, kongreye gelişinde salonu dolaşarak, tribünlerdeki partilileri selamladı.

Yıldırım'ın konuşması öncesinde kürsüye gelen Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu öğrencisi Özge Şeref, okuduğu "Bayrak" şiiriyle beğeni kazandı.

Daha sonra Başbakan Binali Yıldırım, geniş katılımla gerçekleştirilen kongrede partililere hitap etti.







“Girin ittifaka, baraja takılmadan yolunuza devam edin”

Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren ortak kanun teklifi hakkındaki detayları paylaşan Başbakan Yıldırım, 2019'a giderken, Cumhur İttifakı'nı sağlayacak yasal değişikliği MHP ile gerçekleştirmek amacıyla Meclise teklif verdiklerini belirtti.

İttifakı ve partilerin birlikte seçime girmesini yasaklayan hükümlerin kaldırılacağını anlatan Yıldırım, partilerin ittifak kurmalarına imkan sağlanacağını ifade etti.

Başbakan Yıldırım, düzenlemeye ilişkin "Bunun en önemli sonuçlarından biri, ittifaka giren partilerin baraj sorunu kalmıyor. Hani küçük partiler bahane ediyor ya 'Baraj sorunumuz var.' Hadi kaldırdık işte, girin ittifaka, baraja falan takılmadan yolunuza devam edin. Çünkü bu durumda baraj, ittifaka katılan partilerin tamamının oyu üzerinden hesaplanıyor. Eğer iki parti, diyelim yüzde 10'dan fazla oy almışsa baraj problemi kalmamış oluyor. Partilerden birinin çok az oy alması, diğerinin çok fazla oy alması bu durumu değiştirmiyor. Bu son derece önemli ve kullanılan bütün oyların değerlendirilmesi demek. Millet iradesinin sandığa yansıması demek." değerlendirmesini yaptı.



"Herkes kendi partisine oyunu verecek"

Seçmenin, sandığa gittiğinde, oy pusulasında ittifak partilerini aynı sütunda yan yana göreceğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Mesela AK Parti-MHP karar verdi, Cumhur İttifakı'nı kuracak. Cumhur İttifakı, altında AK Parti'nin, MHP'nin amblemi, altında da milletvekillerinin, adayların isimleri. Daha aşağıda da iki tane yuvarlak, mühür yeri. Herkes kendi partisine oyunu verecek. Sonunda oylar toplanacak, alınan toplam üzerinden aldıkları oylar dağıtılacak, milletvekilleri hesaplanacak. Peki iki partiye, iki yuvarlağa birden mühür vurulursa veya ikiden fazla mühür vurulursa ne olacak? Oylar ziyan olmayacak. O da toplanacak, toplam oya ilave edilecek, sonradan değerlendirilecek."

Temsilde adaleti, yönetimde istikrarı sağlayan ve yüzde 50'den fazla oyla cumhurbaşkanı seçen bir sistemin getirildiğini, anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasının ardından bunun kararının verildiğini hatırlatan Yıldırım, "Milletvekili seçimlerinde böyle oluyor, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de zaten aday belli. İttifakın adayı Recep Tayyip Erdoğan. O halde problem yok. Böylece 2019'da da 'İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün.' diyeceğiz." mesajını verdi.







Kayseri’ye övgü

Mimar Sinan'ın, Melik Gazi'nin, Seyyid Burhaneddin'in, Hacı Hasan Efendi'nin yollarının Kayseri'den geçtiğini, Kayseri'nin helal lokmanın, ticaretin şehri olduğunu ifade eden Başbakan Binali Yıldırım; "Bizim teşkilatımızın, yol arkadaşlarımızın en önemli özelliği vefalı oluşlarıdır. AK Parti, aynı zamanda vefa hareketidir. Görevler, makamlar gelir geçer, bütün görevler, makamlar bizim için bir imtihandır. Bütün bu makamlar milletin bize emanetidir." dedi.

Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi, hukuk, gelecek için gece gündüz nöbet tutan Kayserilerin, ay yıldızlı bayrağı indirtmediğini, ezanları dindirtmediğini, alçaklara hak ettiği cezayı verdiğini söyledi.

Kayserililerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktığını dile getiren Yıldırım, darbecilere de geçit vermediğini kaydederek, Kayseri'nin, cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül başta olmak üzere devlet iradesinde söz sahibi olan birçok devlet ve siyaset adamı yetiştirdiğini anlattı.

Kayseri'nin 2003 seçimleriyle başlayan büyük değişim hareketine en çok kucak açan illerin başında geldiği değerlendirmesinde bulunan Yıldırım, Kayseri'nin 2007 referandumunda yüzde 82 oyla "evet" dediğini, 2015 seçimlerinde yüzde 65 üzerinde destek verdiğini belirtti.



“Nifaktan medet umanlar avuçlarını yalayacaklar”

Partililerle ilk günkü gibi yan yana, birlikte ve beraber olduklarını vurgulayan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "AK Parti, bir vefa hareketidir." sözünü anımsattı. Yıldırım, "İşte buradaki tablo bunu bir kez daha ortaya koyuyor. Bu hareketin içinde nifak sokmak isteyenler, Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarına söz edenler, aslında Türkiye'ye zarar veriyorlar." diye konuştu.

Nifak sokmak isteyenlerin, Türkiye'nin istikrarı ve huzurunu da bozacağını bildiklerini dile getiren Yıldırım, "Nifaktan, ayrılıktan medet umanlar avuçlarını yalayacaklar. Bu harekette ayrıya gayrıya, kavgaya asla yer olmadı, bundan sonra da olmayacak." ifadelerini kullandı. Yunus Emre'nin dizelerine işaret eden Yıldırım, "Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için/Aşkın yeri gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik." mesajını iletti.



16 yıl boyunca Kayseri'ye 17 milyarlık yatırım

Kayseri'nin zenginliğinin, aynı zamanda etrafındaki illerin ve bölgenin de zenginliği olduğunu belirten Yıldırım, "Kayseri doğrudan dış pazarlara açılmış, üretken bir ekonomiye sahip. Biz baştan beri Kayseri'nin kalkınmadaki öncü rolünü biliyor ve buna göre çalışıyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, 16 yıl boyunca Kayseri'ye 17 milyarlık liralık yatırım yapıldığını bildirerek, Kayseri'nin daha fazlasına layık olduğunu söyledi.

Kayseri'nin 2002'deki ihracatının 351 milyon dolar olduğunu anımsatan Yıldırım, 2016 sonunda Kayseri'nin ihracatta dile 1 milyar 642 milyona ulaştığını belirterek, "İşte Kayseri farkı bu. Kazancın bereketi işte bu. Kayseri'de 351 binin üzerinde sigortalı çalışan var. İş yeri sayısı 30 binin üzerinde. 2002'de Kayseri'de sadece 246 engelli kardeşimiz iş yerlerinde istihdam ediliyordu. Bugün 12 bin 779 engelli kardeşimize iş vermiş durumdayız. Bu tablo bile nereden nereye geldiğimizi gösteriyor." şeklinde konuştu.







Hızlı tren müjdesi

Yıldırım, Kayseri'ye hızlı tren müjdesi de vererek, "Hızlı tren Kayseri'ye geliyor. 28 Mart'ta ihalesi yapılıyor. Hayırlı olsun. Yerköy'den Kayseri'ye, Sivas'a, Erzincan'a gidin, isterseniz Ankara'ya, Konya'ya, Bursa'ya, Bilecik'e, Sakarya'ya gidin. Yollar kısalacak, zaman kısalacak işiniz aşınız daha da artacak. Yüksek hızlı tren Kayseri'nin zenginliğine zenginlik katacak." değerlendirmesinde bulundu.

Otogar ile şehir hastanesi arasına raylı sistem yapacaklarını aktaran Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İncesu-Kayseri arasındaki banliyö seferleri de nisan ayında başlıyor. Yeşilhisar-Gönenç arasını da bu sene bitiriyoruz. Anlatmakla bunlar bitmez. Görmek lazım. Elhamdülillah milletimiz görüyor, Kayseri görüyor."







BAŞKAN ÖZDEN’DEN TEŞEKKÜR

“Bu dava, birliktelik ile büyüdü”

Kongrede yeniden başkanlığa seçilen Hüseyin Cahit Özden bir konuşma yaparak; “Bu hareket gönül hareketi. Bu dava mahalle temsilcilerimizden sandık müşahidine kadar tüm il ve ilçe teşkilatlarımızın gece gündüz yüreklerini ortaya koymaları ile büyüdü ve güç kazandı. Bu güne kadar partimize emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Beni böyle kahraman ve çalışkan bir teşkilata başkan olarak layık gören ildeki vekillerime bakanlarıma, başbakanımıza ve Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürler ediyorum” dedi.