İYİ BAŞLADI, SIKINTILARLA DEVAM ETTİ, GÜZEL SONUÇLANDI''

Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri, 2 gün boyunca Kayseri’de kalan Akil İnsanlar Heyeti İç Anadolu Grubu'nun Kayseri ziyaretinin iyi başladı ğını, sıkıntılarla devam etti ğini ve güzel sonuçlandı ğını ifade ettiği açıklamasında, 2 günlük süreci tüm hatlarıyla değerlendirdi.





ŞEHİT AİLELERİ VE ŞEHİT DERNEĞİ ZİYARETİ

Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri, Akil İnsanlar Heyeti İç Anadolu Grubu'nun 2 günlük Kayseri ziyaretini değerlendirdiği açıklamasında, ''Konya ve Karaman’dan sonra Kayseri’ye gelen akil insanlar heyeti gazeteci Ahmet Taşgetiren başkanlığında Kayseri'deki ilk ziyaretini Melikşah Üniversitesine yaptı. Burada üniversite öğretim üyesi ve öğrencilerle bir araya gelen Akil İnsanlar Heyeti, medeni bir ortamda geçen söyleşinin ardından öğle yemeğini de burada öğretim üyeleri ile birlikte yediler. Melikşah Üniversitesi ziyaretinden sonra Talas’ta 2 şehit ailesini ziyaret eden heyet, şehit ailelerine çiçek ve hediyeler sundular, şehitler için Kur’an-ı Kerim okuyup dua ettiler. Şehit aileleri akil insanlara ziyaretleri için teşekkür ettiler, çözüm sürecinin başarıya ulaşması için çabaların sürmesi ve akan kanın bir an önce bitmesini istediklerini söylediler. Şehit Ebubekir Çakır’ın abisi İlker Çakır, kendilerinin hiç kimseyi düşman bilmediklerini, kimseye zulüm yapılmasına razı olmadıklarını, akan akanın durması için akil insanların çalışmalarına destek verdiklerini söyledi. Daha sonra Şehit Aileleri Derneği Kayseri Şubesini ziyaret eden akil insanlar heyeti burada Dernek Başkanı Ali Yavuz ve şehit yakınları ile bir müddet görüşüp şehitler için dua ettiler. Bazı şehit yakınlarının protestosuyla karşılan heyet buradan olaysız ayrıldı'' denildi.





SONRAKİ DURAK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Şehit derneği ziyaretinden sonra Erciyes Üniversitesi’ne geçen Akil İnsanlar Heyeti'nin, burada üniversite rektörü ve yardımcıları ile akademik personelin katıldığı programa iştirak ettikleri belirtilen açıklamada, ''Programda akademik personelin çözüm süreci ile ilgili görüş ve önerilerini dinleyen akil insanlar, katılımcılara çalışmaları ile ilgili bilgiler verdiler. Akşam üzeri Mimarsinan Mahallesi’ndeki kayıp şehit Levent Yabangülü’nün evini ziyaret ederek anne babası ile yakınlarına geçmiş olsun dileğini ileten akil insanlara Levent Yabangülü'nün babası Ali Mehmet Yabangülü, akil insanların çalışmalarını desteklediklerini, ülkede akan insan kanının bir an önce durmasını istediklerini bildirdi. Ziyaretten dolayı akil insanlara teşekkür etti. Buradan Kayseri Hacı Bektaşi Veli Derneğini ziyarete geçen heyet burada dernek üyesi alevi vatandaşlarla onların sorunları konusunda görüşmeler yaptılar. Dernek yöneticileri çözüm sürecini desteklediklerini bildirip ziyaretten memnun kaldıklarını söylediler'' denildi.

Açıklama şu şekilde devam etti:

''Akil insanlar heyeti günün son programında Hilton Oteli'nde 200 sivil toplum temsilcisinin davetli olduğu yemekli toplantıya katıldılar. Medeni bir ortamda başlayan programın hemen akabinde bayrak açarak, bağırarak heyete hakaretler ederek ortaya çıkan bir siyasi parti, bir memur sendikası ve bir kültür derneği mensubu oldukları görülen 50-60 kişilik bir grup, akil insanları ve kendileri dışındaki davetlileri protesto ederek programın yapılmasını engellediler. İçlerinde ak saçlı 70’li yaşlarda insanların da bulunduğu bu grup, diğer katılımcılara konuşma hakkı vermeden bağırarak slogan atarak akil insanların üzerlerine yürüdüler. Emniyet güçlerinin aldığı koruma tedbirine rağmen akil insanlar salonda tedirgin anlar yaşadılar. Bir kısmının öğretmen, sendikacı ve belli bir siyasi parti mensubu olduğu görülen protestocu grubun yarım saatten fazla süren protestosunun ardından hakaretler ve tehditler savurarak salondan ayrılmasının ardından olayları sessizce takip eden kalabalık bir STK temsilcisinin ısrarla salonu terk etmemesi ve konuşmacıları dinlemek istemeleri ve çözümle ilgili fikirlerini beyan etmek istemeleri üzerine salona davet edilen akil insanlar programa kaldığı yerden devam ettiler.





ÇOĞUNLUK KATILIMCI, AZINLIK PROTESTOCU

Gayet medeni, nezaket içinde bağırmanın, hakaretin, tehdidin olmadığı, İşçi Partisi'nden Emek Partisi'ne, Kafkas Derneği'nden Strateji Derneği'ne, Yazarlar Birliği'nden Eğitim Bir-Sen’e Mazlumder'den, Hacı Bektaşi Veli Derneği'ne kadar 150’ye yakın sivil toplum kuruluşunun temsilcisinin katıldığı toplantıda katılımcılar çözüm süreciyle ilgili görüşlerini ve tekliflerini dile getirdiler. Programın başında yaşanan manzaranın Kayseri toplumunu yansıtmadığını, kendilerinin de bundan rahatsız olduklarını, ortaya çıkan istenmeyen durum için Akil İnsanlar’dan özür beyan ederek çözüm sürecine desteklerini dile getirdiler. Akil insanlar heyeti, katılımcıların sorularına cevaplar verdiler, protestocu grubun ne yapmak istediklerini anlamanın mümkün olmadığını, kendi amaçlarının halkı dinlemek, çözümle ilgili görüşleri almak olduğunu söyleyerek, bağırıp çağıran, hakaretler ve tehditler savuran, çözümle ilgili fikir beyan etmeyen insanların, çözümün değil çözümsüzlüğün sebebi olacaklarını söylediler.

Akil insanlar İç Anadolu Heyeti Başkanı Ahmet Taşgetiren, kendisinin Kahramanmaraşlı olduğunu 30 yıldır Kayseri’ye gelip gittiğini, Kayseri'de dostlar edindiğini, Kayseri halkını tanıdığını, kendilerini protesto eden grubun asla Kayseri’yi temsil etmediğini, bu hareketin kendilerini yıldırmayacağını, ülkede akan kardeş kanının durması için bıkmadan yollarına devam edeceklerini belirterek katılımcılara teşekkür etti.''

Haber: Duran Uruç