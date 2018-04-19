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İYİ PARTİ, "DP" OLARAK MI GİRECEK?

İYİ PARTİ, "DP" OLARAK MI GİRECEK?

 24 Haziran 2018 erken seçimlerine katılıp katılmayacağı Yüksek Seçim Kurulunun vereceği karara bağlı olan, birçok hukukçunun da seçime girmesi noktasında bir sıkıntı olduğunu düşündükleri İYİ Parti yöneticileri ise her fırsatta seçime mutlaka katılacaklarını söylüyorlar.
Ankara’dan aldığımız kulis bilgilerine göre onları bu derece umutlu konuşturan konu seçimlere Demokrat Parti (DP) adı altında girecek olmaları… DP yönetiminin de sıcak baktığı bu konu, YSK’dan muhtemelen çıkacak olumsuz kararın hemen arkasından devreye sokulacak. (Kayseri Gündem)

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Anahtar Kelimeler:
DEMOKRAT PARTİYEREL SEÇİMİYİ PARTİ
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