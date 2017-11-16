İYİ Parti İl Başkanı Hüseyin Tekin oldu 

İYİ Parti’nin merakla beklenen Kayseri İl Başkanı açıklandı. Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Kayseri ile birlikte 8 il Kurucu İl Başkanını daha açıklarken, çok fazla talebin olduğu Kayseri İl Başkanlığına 20-25 aday arasından Hüseyin Tekin getirildi.







Genel Başkan Yardımcısı Aydın'ın yazılı basın açıklaması şöyle:

“Yürütülen titiz araştırma, istişare ve görüşmeler sonucu partimizin Adana, Balıkesir, Bursa, Çorum, Elazığ, Kayseri, Ordu ve Tokat illerinin Kurucu İl Başkanları belirlenmiş; resmi görevlendirme ve yetkilendirme işlemleri tamamlanmıştır. Görevlendirilen 8 kurucu il başkanımızla birlikte bu güne kadar görevlendirilen toplam İYİ Parti Kurucu İl Başkanı sayısı 52’ye ulaşmıştır. Parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince görevlendirilen Kurucu İl Başkanları, illerinde İl Yönetim Kurulu, İl Disiplin Kurulu, İlçe Başkanlıkları ve İlçe Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelikleri için belirleyecekleri isimleri öngörülen sürede parti genel merkezinin onayına sunacaklardır. Görevlendirilen bütün Kurucu İl Başkanlarımıza ve teşkilatlarımızda görev alacak bütün arkadaşlarımıza üstün başarılar dilerim.”



Hüseyin Tekin kimdir?



19.10.1958 Nevşehir Avanos, Paşalı köyü doğumlu olan Hüseyin Tekin, ilkokulu Gazipaşa'da, ortaokulu Aydınlıkevler'de ve lise öğrenimi ise Kayseri Lisesi'nde tamamladı. Ticaret hayatına erken yaşta atılan Hüseyin Tekin, 1976-1978 yılları arasında Esentepe Büyük Ülkü Derneği'nin şube başkanlığını üstlendi.

1991-1993 yılları arasında ise MHP Kayseri İl Teşkilatı'nda yönetim kurulu üyeliğinde bulunan Hüseyin Tekin, 1993-1995 yılları arasında MHP Kayseri Melikgazi İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. 1994-1999 yılları arasında, Kayseri Melikgazi Belediyesi Meclis üyeliği yapan Hüseyin Tekin, 1995-2009 yılları arasında Kayseri Ticaret Odası Meclis üyeliği, yönetim kurulu üyeliği ve başkan vekilliği görevinde bulundu.

Hüseyin Tekin, ayrıca Uluslararası Nakliyeciler Derneği UND ve RODER Gemi İşletmecileri ve Kombine Taşımacılar Derneği'nin yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu.

MHP İl Başkanı Mete Eke tarafından oluşturulan yönetimde İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Hüseyin Tekin, Hat Uluslararası Nakliyat Şirketi, Tek Speed Uluslararası Nakliyat A.Ş. ve Tekin Petrol A.Ş'de yönetim kurulu murahhas azası olarak görev yapıyor.

Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Haber: Tunahan KAYA



