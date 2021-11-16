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İYİ PARTİ İL BAŞKANI, MİLLETVEKİLİ HÜLYA NERGİS'İN OSMAN ÖCALAN GAFINI DEĞERLENDİRDİ

İyi Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, bir televizyon kanalında yayınlanan, Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis'in Osman Öcalan'ın ülkeye gömülmesinde sakınca görmüyorum açıklamasının büyük bir gaf olduğunu dile getirdi.

İYİ PARTİ İL BAŞKANI, MİLLETVEKİLİ HÜLYA NERGİS'İN OSMAN ÖCALAN GAFINI DEĞERLENDİRDİ

İP Kayseri İl Başkanı M. Sebati Ataman'ın yaptığı açıklama şu şekilde:
'Gündeme şehrimizin sorunlarıyla değil de yaptığı gaflarla gelmeyi adet edinen AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis çıktığı bir televizyon programında  Bu konuyu devletin yetkili kurumları değerlendirir. Osman Öcalan benim için Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşıdır. Öyle bir talebi var ise buraya gömülebilir. Ben bunda bir sakınca görmüyorum.” demiş.
Ne hazindir ki bir milletvekili bir terörist başının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldığını bile bilmiyor ve bir terörist başına fütursuzca ‘’Benim için Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşıdır.’’ cümlesini kurabiliyor.
Sonra da bizlere ahlak dersi, milliyetçilik dersi vermeye kalkıyorlar.
Soruyorum sizlere; Mehmetçiğin kanı ellerinden damlayanlara ‘’Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır.’’ diyenler hakkında da fezleke hazırlayacak mısınız? Merak ile bekliyoruz...!
 

Kurumsal

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Iyi PartiİPSebati Ataman
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