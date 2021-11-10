İYİ PARTİ İL BAŞKANI OSB'YE SİYASİ MÜDAHALEYİ ELEŞTİRDİ

Sebati Ataman şunları söyledi: 'Uzun zamandır sadece şehrimizde değil maalesef tüm yurtta Kayseri’miz Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşanan olaylar ile anılır oldu.

Sanayicilerimiz de bu durumdan son derece rahatsız. Basından öğrendiğimiz kadar; Talas’da bir restaurantta Sayın ÖZHASEKİ, MHP Milletvekili Sayın ERSOY, Büyükşehir Belediye Başkanı, AKP İl Başkanı, MHP il başkanı OSB genel kurulunu ele almış.

Konu; Divan başkanı kim olacakmış, hayırdır beyler neden siz karar veriyorsunuz ? Bu şehrin sanayicisi karar veremez mi? Neden siyasiler olarak bu işlere karışıyorsunuz?...

Tüm ülkede konuşulur duruma getirdiğiniz ve sanayicimizi bile bölen, ayrıştıran, “ya tarafsın ya bertarafsın” durumuna getiren bu durumun sorumluları sizlersiniz, hep ben, hep biz olacağız diyerek yapmış olduğunuz bilek güreşiniz şehrimize zarar veriyor farkında değil misiniz, ya da biz olmazsak gerisi tufan anlayışında mısınız?

Beyler Kayseri Spor sadece sizin takımınız değil, beyler Organize sanayi sadece sizin değil, beyler Serbest Bölge sadece sizin değil. Beyler bu şehir sadece sizin değil.

Şahsım Devleti anlayışını, şahsım şehri anlayışı durumuna getirmeniz bu şehre yapacağınız en büyük ihanet olacaktır ve günü geldiğinde bu şehrin sanayicisi, işçisi, memuru, esnafı size bunu hatırlatacaktır…'



