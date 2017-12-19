Yapılan açıklamaya göre İYİ Parti Kayseri İl yönetimi şu isimlerden oluşuyor:
Hüseyin Tekin, Yalçın Patat, Gülerfunda Dağ, İsmet Saraç, Vedat Nalbantoğlu, Ülkühan Dağaşan, Gurbet Uras, Onur Açıkgöz, Metin Ceylan, Tülün Ulutaş, Tuncer Saray, Mustafa Özgan, İsmail Tanrıöven, Mediha Köken, Nazım Gereklioğlu, Orhan Bürüngüz, Berrin Eyidemir, Serkan Dalbadan, Ümit Yasin Tunçbilek, Talat Kaan Kantarcı, Necmiye Mutlu, Gülden Köküm Çelik, Didem Bozgedik Özsoy, İbrahim Özbek, Serap Altuntaş, Ömür Turgut, Ahmet Tarık Karaa, Tuncay Karacabey, Uğur Kemal Gönen, Mehmet Genişer, Kürşat Taşdemir, Mustafa Bulmuş, Onur Mutlutürk, Necla Ulutopçu, Mazhar Polat, Mustafa Kasap, Habil Hamdi Ercan, Belgüzar Kılıç, Seyit Ali Ergeç, Atıf Göksu, Şevki Karamete, Ahmet Kılıçarslan, İlhan Tanrıöven, Osman Günay, Emine Bağcı, Betül Tosun, Nuran Şapçı, Erman Yemlihalıoğlu, Ferdane Özdemir, Recep Duran, Mesut Ferah, Ali Turab Erdoğanhasan Katrancı, Mehmet Akif Emeklioğlu, Metin Cesur, Volkan Gülmez, Hasan Odabaş, Şahin Arslanoğlu, Ömer Doğan, Hasan Sağlamfatih Keleş, Kaan Günal, Mustafa Murat, Faruk Özkan, Alper Tunga Soylu, İsmail Topuz, Mahmut Milli, Mehmet Çetinkaya, Turan Zorlu, Yurdaer Şahin, Zafer Müge Tipi, Onur Çiftçi, Osman Türk, Murat Keskinkılıç, Hamit Türkmen, Özkan Yıldırım, Mustafa Savaş, Halil Esen, Bilginer Durdu, Bahriye Önal, Hacı Özkan, Serkan Özdemir, Erkan Kilit, Abdullah Karaköse, Necati Gelgi, Burhan İyigün, Cabbar Türksoy.
(Kayseri Gündem)
İyi Parti il yönetimi açıklandı
Başkanlığını Hüseyin Tekin’in üstlendiği, İYİ Parti’de genel merkez tarafından onaylanan il yönetimi belli oldu. Yönetim 87 kişiden oluşuyor.
19 Aralık 2017 Salı 13:21
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Anahtar Kelimeler:İYİ PARTİHüseyin TekinKayseri Haberleri
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