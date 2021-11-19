Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Kayseri Gündem Erciyes Üniversitesi ERÜ BÜYÜKKILIÇ Kazancılar Çarşısı

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Ataman: ''Neden Haklarını vermemekte direniyorsunuz?''

2018 yılında 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşeron firmalarda çalışan işçiler 4/D sürekli işçi kadrosuna geçirildi ve 4/D işçileri Kamu Çerçeve Protokolüne dahil edildi. Şehrimizde Kayseri Üniversitesi bu porotokolü uygularken, Erciyes Üniversitesi’nde aynı statüde çalışan, aynı işi yapan 1300 personel maalesef bu protokole dahil edilmedi.

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Ataman: ''Neden Haklarını vermemekte direniyorsunuz?''

Aynı kampüs içerisinde bulunan Kayseri Üniversitesinde, aynı statüde görev
yapan 4/D li işçi kardeşlerimiz, 4500-5000TL maaş alırken, Erciyes
Üniversitesinde çalışan ve protokole dahil edilmeyen yaklaşık 1300 işçi
kardeşimiz 3000TL gibi bir maaş almaktadır.
05 Kasım 2021 tarihinde bütçe komisyonu görüşmelerinde Bakan Vedat BİLGİN,
bu şekilde bir ayrıştırmanın olamayacağını yapılan kamu çerçeve protokolünün
tüm kamu kurumlarını kapsadığını, protokolü uygulamayan Erciyes Üniversitesi
ve diğer üniversitelerinde dahil olması gerektiğini dile getirmiştir.
Yapılan açıklamalar sonrası üniversite yönetiminin ve yetkili sendikaların adım
atmasını ve mağdur edilen işçilerin mağduriyetinin giderilmesi, ülke olarak
ekonomide zor günler geçirdiğimiz, doların, altının, enflasyonun halkımızı daha da
fakirleştirdiği bu süreçte mağdur edilen işçilerin ve ailelerinin bir nebzede olsa
rahatlaması, özellikle pandemi döneminde yoğun ve özveri ile çalışan bu
kardeşlerimizin hak ettikleri ücret ve sosyal haklarının bir an önce verilmesi ve
evlerine huzur içinde gitmelerini sağlamak için, zaman geçirmeden Erciyes
Üniversitesi’nin de protokolü imzalayarak mağduriyetleri bir an önce bitirmesini
bekliyoruz.

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
İYİ PARTİHak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.