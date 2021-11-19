İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Ataman: ''Neden Haklarını vermemekte direniyorsunuz?''

Aynı kampüs içerisinde bulunan Kayseri Üniversitesinde, aynı statüde görev
yapan 4/D li işçi kardeşlerimiz, 4500-5000TL maaş alırken, Erciyes
Üniversitesinde çalışan ve protokole dahil edilmeyen yaklaşık 1300 işçi
kardeşimiz 3000TL gibi bir maaş almaktadır.
05 Kasım 2021 tarihinde bütçe komisyonu görüşmelerinde Bakan Vedat BİLGİN,
bu şekilde bir ayrıştırmanın olamayacağını yapılan kamu çerçeve protokolünün
tüm kamu kurumlarını kapsadığını, protokolü uygulamayan Erciyes Üniversitesi
ve diğer üniversitelerinde dahil olması gerektiğini dile getirmiştir.
Yapılan açıklamalar sonrası üniversite yönetiminin ve yetkili sendikaların adım
atmasını ve mağdur edilen işçilerin mağduriyetinin giderilmesi, ülke olarak
ekonomide zor günler geçirdiğimiz, doların, altının, enflasyonun halkımızı daha da
fakirleştirdiği bu süreçte mağdur edilen işçilerin ve ailelerinin bir nebzede olsa
rahatlaması, özellikle pandemi döneminde yoğun ve özveri ile çalışan bu
kardeşlerimizin hak ettikleri ücret ve sosyal haklarının bir an önce verilmesi ve
evlerine huzur içinde gitmelerini sağlamak için, zaman geçirmeden Erciyes
Üniversitesi’nin de protokolü imzalayarak mağduriyetleri bir an önce bitirmesini
bekliyoruz.
Kurumsal