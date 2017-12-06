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İYİ Parti’de 3 ilçe başkanı belirlendi

İl binasını geçtiğimiz günlerde açarak faaliyetlerine başlayan İYİ Parti’de Kocasinan, Talas ve Melikgazi İlçe başkanları belli oldu.

İYİ Parti’de 3 ilçe başkanı belirlendi

İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığına Hüseyin Tekin’in getirilmesinin ardından ilçe başkanları da netleşmeye başladı.



Partiden yapılan yazılı açıklamada, Melikgazi İlçe Başkanlığına Süleyman Bozkurt, Kocasinan İlçe Başkanlığına Serap Durmuş ve Talas İlçe Başkanlığı görevine ise bir süre önce MHP Melikgazi Belediye Meclis Üyeliğinden istifa eden Osman Haymana’nın getirildiği açıklandı.
Hüseyin Tekin, diğer teşkilatlara yönelik çalışmaların da devam ettiğini belirtti.
Kurum Haberi

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