İYİ Parti’de 5 ilçe başkanı daha belirlendi

İyi Partide teşkilatlanma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İl Başkanı Hüseyin Tekin yaptığı yazılı açıklama ile 5 ilçenin daha başkanlarını duyurdu.

Açıklamaya göre Sarız İlçe Başkanı İbrahim Şimşek, Tomarza İlçe Başkanı Mustafa Köse, Yahyalı İlçe Başkanı Abdullah Yılmaz, Bünyan İlçe Başkanı Abdulkadir Yalçın, Yeşilhisar İlçe Başkanı ise Ömer Semerci oldu.

Böylelikle İYİ Parti’nin Kayseri’de 8 ilçe başkanı belirlenmiş oldu.



ABD’nin Kudüs kararı kınandı

Diğer yandan İyi Parti İl Başkanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapılarak ABD’nin Kudüs ile ilgili tutumu eleştirildi.

İl Başkanı Hüseyin Tekin yazılı bir açıklama yaparak “Orta Doğu'nun ve Arap Coğrafyasının yıllardır içine düşürüldüğü iç savaş, ölüm, sürgün, zorunlu göç, kan ve gözyaşı hengâmesi halen tazeliğini korurken; ABD tarafından Kudüs 'ün İsrail başkenti kabul edilmesi 60 yılı aşkın zamandır Ortadoğu'nun kanayan yarası olan Filistin-İsrail hattındaki gerginliği yeniden alevlendirmek anlamı taşımakta.” dedi.



“İsrail haydutluğu ABD tarafından atılan bir imza ile meşrulaştırılamaz.” diyen Tekin şunları söyledi: “Birleşmiş Milletler kararlarına uyulması yönünde uluslararası toplum en üst seviyede uyarılmalı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, üzerinde bulunan tarihi sorumluluk gereği Kudüs meselesinin uluslararası çözümü için bütün gücünü ortaya koymalıdır. Türk Milletinin yüzlerce yıl huzur ve sükûn içinde hükmettiği o kutlu topraklara yeniden aydınlığın ulaşması ancak ve ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlü durmasına bağlıdır. Bir ülkenin güçlü durabilmesi için eğitimde, sağlıkta, teknolojide, ekonomide ve silahlı kuvvetlerinde güçlü olması gerekmektedir. Güçlü Türkiye için her türlü adımı atmaya hazır olduğumuzun kamuoyu tarafından bilinmesini istiyor, Türk-İslam dünyasının hak ettiği huzura ve birlikteliğe kavuşmasını diliyoruz.”

(Haber: Tuba KÖKSAL)

