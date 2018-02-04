İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı’nca Afrin Operasyonuna katılan kahraman Mehmetçiklerimize destek olmak amacıyla kan bağışında bulunuldu. “Canını esirgemeyenden kanını esirgeme” sloganıyla Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen Kızılay’a kan bağışı programına İYİ Parti İl Başkanı Hüseyin Tekin ve il yöneticileri de katılarak kan verdiler.
(Kayseri Gündem)
İYİ PARTİ’DEN KAN BAĞIŞI
04 Şubat 2018 Pazar 15:22
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