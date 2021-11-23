İYİ PARTİDEN ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJI Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanının verilişinin 93. yıldönümünü ve bu özel günü “Öğretmenler Günü” olarak kutlamanın mutluluğu içindeyiz.



Milletlerin refaha erişmesinde en büyük paya sahip olanlar kuşkusuz öğretmenlerimizdir. Onların yetiştirdiği evlatlarımız, şüphesiz ki ülkemizin geleceğini şekillendiren nesiller olarak karşımıza çıkacaktır. İşte bu yüzden kutsal bir göreve sahip olan öğretmenlerimizin değerini hiç olmadığı kadar iyi anlıyoruz. Ulu Önderimiz, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “İnsanlık toplumunun en fedakâr, en saygıdeğer unsurları hiç şüphesiz öğretmenlerdir.” sözü, öğretmenlerimizin değerini açıkça ortaya koymaktadır. Büyük fedakârlık ve özveri göstererek, geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımızı bir cevher gibi işleyen ve yetiştiren, her türlü sorumluluktan kaçınmadan özveriyle çalışan öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır.



Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, gerek şehrimizde görev yapmakta olan, gerek eğitim camiasına uzun yıllar emek vermiş ve emekli olmuş tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.



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