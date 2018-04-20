İYİ Parti’den SP’ye iade-i ziyaret

İl Başkanı Hüseyin Tekin ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan İYİ Parti heyeti, SP İl Başkanı Mahmut Arıkan, GİK Üyesi Duran Soyuğur, Melikgazi İlçe Başkanı Sinan Aktaş ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.Samimi bir havada geçen ziyarete erken seçim kararı damgasını vurdu. Misafirlere “hoş geldiniz” diyen Arıkan “olması gereken siyasi diyaloğu iki parti olarak en güzel şekilde gösteriyoruz.” dedi.Türkiye’de gündemin çok hızlı değiştiğini ve aniden baskın bir seçim kararı alındığını belirten Arıkan şunları söyledi;“En mühim seçim bizce bu. İyi tarafı sıkıntılı gidişata son verilme imkanı sağlaması… AK Parti iktidarının inşallah son 65 gününü yaşayacağız.”“Anketlerde durum vahim!”İYİ Parti İl Başkanı Tekin de konuşmasında erken seçimi kural tanımayan iktidarın alelacele bir uygulaması olarak değerlendirerek “Demek ki, masadaki son anketlerde durum vahim. Özellikle bizim girmemiz için öne çekildi. Ama biz seçime hazırız ve mutlaka katılacağız. Milletvekili seçimlerinde ittifaka açığız. Cumhurbaşkanı adayımız ise sayın Genel Başkanımız… Biz gerekli 100 bin imzayı Kayseri’den bile toplarız. Amacımız ülke çapında 1 milyon imzayla kendisini aday göstermek… İnşallah seçimleri, demokrasiden yana olanlar kazanacak.” dedi.Tekin, bir soru üzerine de Aydın Doğan’ın medya sektöründen çekilmesini de şöyle değerlendirdi;“Ortada muhalif bir medya kalmaması isteniyor. Demek ki kafalarında önceden belirledikleri erken seçim öncesinde medyada da bir temizlik düşünmüşler.”(Kayseri Gündem)