İYİ Parti’nin Meclis Başkanlığı için adayı Yusuf Halaçoğlu oldu

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın görev süresi 22 Kasım 2017 tarihinde sona eriyor. Meclis Başkanlığı adaylığı için başvurular pazartesi günü başladı ve 16 Kasım 2017 Perşembe günü saat 24.00’te sona erecek. Meclis Başkanlığı seçimlerinde; AK Parti mevcut Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ı, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel’i, HDP tutuklu bulunan Hakkari Milletvekili Selma Irmak’ı, MHP ise İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan'ı aday olarak göstermişti.







İYİ PARTİ’NİN ADAYI DA BELLİ OLDU

Meclis’in yeni partisi İYİ Parti’nin adayı da Kayseri milletvekili Yusuf Halaçoğlu oldu. Yusuf Halaçoğlu, Meclis Başkanlığına ‘Başkan adayı olmak üzere’ bir dilekçeyle başvurdu.





''BUGÜN MÜRACATINI YAPACAK''

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Aytun Çıray da yaptığı açıklamada “Genel Başkanımız Meral Akşener bu şerefli makama yakışır adaylardan biri olarak Kayseri Milletvekilimiz Sayın Yusuf Halaçoğlu'nu önerdi. İYİ Parti Başkanlık Divanı da oybirliği ile Sayın Yusuf Halaçoğlu'na Millet Meclisi Başkanlığına aday olması hakkında tavsiye kararı aldı. Sayın Halaçoğlu bundan onur duyacağını belirtti ve bugün müracaatını yapacak. Türk Milletine hayırlı-uğurlu olsun” dedi. (İNTERNETHABER.COM)