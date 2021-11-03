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İYİLİK GÖNÜLLÜLERİ GÖNÜLLERİ ISITTI

İYİLİK GÖNÜLLÜLERİ GÖNÜLLERİ ISITTI

İyilikder Kayseri Şubesi yardım gönüllüleri, hayırseverlerin katkılarıyla hazırladıkları, kışlık mont ve bottan oluşan yardımları, İncesu TOKİ bölgesinde bulunan İlköğretim okuluna ulaştırarak 43 öğrencinin yüreklerini ısıttılar.

Kurumsal

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IyilikderYardım
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